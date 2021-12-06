«Белорусы не понимают, в каком раю они живут». Марианна Щёткина объясняет почему

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Я была на третьем Евразийском женском форуме, который Валентина Ивановна Матвиенко организовывала. Когда летела из Санкт-Петербурга в Минск, я испытала чувство удовлетворения и удовольствия, когда подошла к проходу в аэропорту. Там написано было: для граждан Союзного государства. Помните, когда мы куда-то приезжаем, написано: для граждан Евросоюза. А все остальные сюда, пожалуйста. Передо мной вдруг перебежала стайка молодых людей. Их строго спросили, куда они летят. В Цюрих. Им в другой коридор. А это для граждан Союзного государства. Белорусы не понимают, в каком раю они живут. Я первый раз увидела, как цветут яблоневые сады в 18 лет. Я была поражена, какая это красота. Я никогда не знала, что есть много сортов картошки, что есть такая замечательная белорусская кухня. Это просто удивительно. Это богатейший край.

Юлия Артюх, СТВ:

Как вы жили?

Марианна Щеткина:

Хорошо, нормально жили. Просто не знали. Люди, которые приезжают в гости в Беларусь, восхищаются и кухней, и подходами, и людьми. Это наш бренд.

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