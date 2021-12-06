Прямой эфир

«Белорусы не понимают, в каком раю они живут». Марианна Щёткина объясняет почему

06 декабря 2021 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.  

«Белорусы не понимают, в каком раю они живут». Марианна Щёткина объясняет почему-1

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:  
Я была на третьем Евразийском женском форуме, который Валентина Ивановна Матвиенко организовывала. Когда летела из Санкт-Петербурга в Минск, я испытала чувство удовлетворения и удовольствия, когда подошла к проходу в аэропорту. Там написано было: для граждан Союзного государства. Помните, когда мы куда-то приезжаем, написано: для граждан Евросоюза. А все остальные сюда, пожалуйста. Передо мной вдруг перебежала стайка молодых людей. Их строго спросили, куда они летят. В Цюрих. Им в другой коридор. А это для граждан Союзного государства. Белорусы не понимают, в каком раю они живут. Я первый раз увидела, как цветут яблоневые сады в 18 лет. Я была поражена, какая это красота. Я никогда не знала, что есть много сортов картошки, что есть такая замечательная белорусская кухня. Это просто удивительно. Это богатейший край.  

Юлия Артюх, СТВ:  
Как вы жили?  

Марианна Щеткина:  
Хорошо, нормально жили. Просто не знали. Люди, которые приезжают в гости в Беларусь, восхищаются и кухней, и подходами, и людьми. Это наш бренд.  

Читайте также:  

Марианна Щеткина: для меня карьера никогда не имела никакого значения. Так получилось  

Щеткина: «Мы не можем оставаться одни. Хорошо, что у нас есть Россия»  

Марианна Щеткина: нельзя читать! Если выходишь на такую аудиторию, надо говорить то, что болит  

# Государственная социальная политика # общество # Марианна Щеткина # Юлия Артюх # Валентина Матвиенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Была заветная мечта – получить профессию медика, именно врача-стоматолога». Сергей Рубникович. Анонс программы «В людях»
06 декабря 2021 12:32

«Была заветная мечта – получить профессию медика, именно врача-стоматолога». Сергей Рубникович. Анонс программы «В людях»

«Дайте ответ, пожалуйста, как долго нам ждать». Беженцы попросили помощи у Папы Римского
06 декабря 2021 12:07

«Дайте ответ, пожалуйста, как долго нам ждать». Беженцы попросили помощи у Папы Римского

Марианна Щёткина: для меня карьера никогда не имела никакого значения. Так получилось
06 декабря 2021 11:14

Марианна Щёткина: для меня карьера никогда не имела никакого значения. Так получилось