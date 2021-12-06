«Подкоплю денег и буду вновь пытаться». С какими мыслями беженцы покидают кризисный центр на границе?

Новости Беларуси. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Герцев, корреспондент:
Если говорит о моральном состоянии беженцев, то можно отметить, что часть из них сегодня собирается покинуть лагерь и направиться в сторону Национального аэропорта Минск, где будут совершены рейсы по направлению в Ирак. Конечно, люди находятся в немного подавленном состоянии, потому что они вынуждены это сделать. Они понимают, что на родине их ждут не лучшие времена. Мы поговорили с некоторыми из них в формате «без лица», понимая то, что за ними следят и это может им угрожать.
Уезжаем, собираемся в аэропорт. У меня дети, погода портится, я не могу рисковать их здоровьем, поэтому приняли решение с мужем ехать обратно. У меня высшее образование, попытаюсь устроиться на работу. Мы благодарны Беларуси за помощь, но погодные условия для нас катастрофичны.
Я очень благодарен Беларуси, но принял решение вернуться в Ирак. Оставаться мне, конечно, там нельзя, поэтому подкоплю денег и буду вновь пытаться попасть в Германию, но уже через другие страны.
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