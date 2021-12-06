«Подкоплю денег и буду вновь пытаться». С какими мыслями беженцы покидают кризисный центр на границе?

Константин Герцев, корреспондент:

Если говорит о моральном состоянии беженцев, то можно отметить, что часть из них сегодня собирается покинуть лагерь и направиться в сторону Национального аэропорта Минск, где будут совершены рейсы по направлению в Ирак. Конечно, люди находятся в немного подавленном состоянии, потому что они вынуждены это сделать. Они понимают, что на родине их ждут не лучшие времена. Мы поговорили с некоторыми из них в формате «без лица», понимая то, что за ними следят и это может им угрожать.