Щёткина: «Мы не можем оставаться одни. Хорошо, что у нас есть Россия»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске. Юлия Артюх, СТВ:

Мы плавно подошли к нынешней вашей работе, это представительство Постоянного комитета Союзного государства в Минске. Я понимаю, что там очень загруженная работа, все-таки это уже не одно государство, не только Беларусь, еще и Россия.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Но оба государства близки мне. Юлия Артюх:

На устах постоянно вопрос, надо ли Союзное государство? Не прошу однозначного ответа. Но мне интересно: так ли оно надо России, как оно надо нам? Или оно надо больше Российской Федерации, нежели нам? На мой взгляд, Союзное государство необходимо. Мы где-то в исторических корнях очень близкие народы.

Марианна Щеткина:

Есть пословица: один в поле не воин, а путник. Поэтому сегодня с нашими подходами и ценностями в глобальном мире, если брать Европу, прежде всего говорю про Беларусь, мы не можем оставаться одни. Хорошо, что у нас есть Россия. Но мы должны понимать, что наше Союзное государство строится благодаря политической воле наших лидеров, двух президентов. Конечно, интеграционные процессы нам очень нужны. Посмотрите, как много нас связывает с Россией. Я не буду приводить цифры, мы договорились о цифрах не говорить, но вместе с тем и товарооборот, и возможности передвижения, и то, как у нас перепутаны родственные связи. Нас нельзя разделить, мы действительно единый народ. Мы что, будем делить победу в Великой Отечественной войне или будем делить на составляющие культуру? Это нереально. Здорово, что два государства сопротивляются глобальному миру, который не хочет этой интеграции. Нам не надо объяснять, что это необходимо. Мы и так убеждены. Думаю, что большинство людей это понимают. Вместе мы сильнее, тем более что у нас сейчас 28 союзных программ принято, новая военная доктрина. Обороноспособность Союзного государства, наша общая граница, ведь у нас только за счет средств союзного бюджета на протяжении ряда лет реализуется ряд программ, которые направлены на укрепление инфраструктуры региональной группы войск, на укрепление границы, на техническое прикрытие железных дорог, на противодействие терроризму. Это целые программы. На то, чтобы поддержать, реанимировать, реабилитировать чернобыльские территории. Программы направлены на поддержку населения и молодежи.