Марианна Щёткина: для меня карьера никогда не имела никакого значения. Так получилось

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске. Юлия Артюх, СТВ:

Вы вернулись в Минск, продолжили свою учительскую деятельность, потом так завертелось, закрутилось, ступенька выше, вот вы уже в управлении образования. Вам нравилось учить, делиться знаниями, но вы больше пошли в административную стезю, руководительскую.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Судьба расставляет все по себе. Для меня слово «карьера» не имело никогда никакого значения. Мне всегда нравилась та работа, где я работаю. Я готова была всю жизнь работать учителем, я готова была всю жизнь работать завучем или директором. Но как-то жизнь расставляла акценты, что предложили пойти завучем – пошла. Там директор Татьяна Владимировна Сычева потом предложила мою кандидатуру, когда она сама уходила на пенсию, в своей же школе. Школа № 159. Замечательная школа с замечательным коллективом. Наверное, самое большое счастье, что у меня всегда были замечательные, интересные руководители и очень хороший коллектив. Не было у меня работы, где бы я сказала, что не повезло с коллективом. А потом, когда меня пригласили на госслужбу, я сначала сразу отказалась. Я директор школы, все-таки это не государственная служба. Государственная служба – это нельзя опоздать с 9 до 18. Ты не можешь замену какую-то попросить, если ты учитель. Это определенные накладывает обязательства, это очень сложная служба. Это ненормированный рабочий день и огромная ответственность. Здесь просто был тогда Леонид Сергеевич Матусевич главой администрации Фрунзенского района. Он меня вызвал, сказал, что предлагается вам начальником управления образования. Сказала, спасибо большое за доверие, но я не достойна. Сказал, сказано – вперед. Дальше было по той же схеме, потому что так надо, потому что это служба. Я помню замечательную фразу, когда мне сказали, что скажут тебе танками командовать – пойдешь танками командовать. Юлия Артюх:

Сейчас так много нового вы рассказали о себе. Ваш путь не был устлан красной дорожкой.

Марианна Щеткина:

Про свой путь хочу сказать еще одну важную вещь. Я просто восторгаюсь Беларусью, потому что я не знаю, как в других государствах. Но когда ты приезжаешь откуда-то, у тебя здесь нет ни родственников, ни друзей, никто тебя не продвигает, но ты просто работаешь, тебя все равно видят, включают в резерв кадров. Тебя продвигают именно по результатам труда и за процесс труда, за ту ответственность. Ты можешь это сделать, но ты должен пахать. Естественно, никогда не строить себе волшебные замки. Поставили тебя на этот участок – работай. Но работай хорошо. И еще расти людей, которые рядом. Я очень люблю креативные и творческие команды. Юлия Артюх:

Между своей профессиональной деятельностью вы успели защитить диссертацию и стать кандидатом социологических наук. Сейчас вы продолжаете еще преподавательскую деятельность в Академии управления при Президенте. Как у вас хватило сил и времени?