Марианна Щёткина: для меня карьера никогда не имела никакого значения. Так получилось
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.
Юлия Артюх, СТВ:
Вы вернулись в Минск, продолжили свою учительскую деятельность, потом так завертелось, закрутилось, ступенька выше, вот вы уже в управлении образования. Вам нравилось учить, делиться знаниями, но вы больше пошли в административную стезю, руководительскую.
Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Судьба расставляет все по себе. Для меня слово «карьера» не имело никогда никакого значения. Мне всегда нравилась та работа, где я работаю. Я готова была всю жизнь работать учителем, я готова была всю жизнь работать завучем или директором. Но как-то жизнь расставляла акценты, что предложили пойти завучем – пошла. Там директор Татьяна Владимировна Сычева потом предложила мою кандидатуру, когда она сама уходила на пенсию, в своей же школе. Школа № 159. Замечательная школа с замечательным коллективом. Наверное, самое большое счастье, что у меня всегда были замечательные, интересные руководители и очень хороший коллектив. Не было у меня работы, где бы я сказала, что не повезло с коллективом. А потом, когда меня пригласили на госслужбу, я сначала сразу отказалась. Я директор школы, все-таки это не государственная служба. Государственная служба – это нельзя опоздать с 9 до 18. Ты не можешь замену какую-то попросить, если ты учитель. Это определенные накладывает обязательства, это очень сложная служба. Это ненормированный рабочий день и огромная ответственность. Здесь просто был тогда Леонид Сергеевич Матусевич главой администрации Фрунзенского района. Он меня вызвал, сказал, что предлагается вам начальником управления образования. Сказала, спасибо большое за доверие, но я не достойна. Сказал, сказано – вперед. Дальше было по той же схеме, потому что так надо, потому что это служба. Я помню замечательную фразу, когда мне сказали, что скажут тебе танками командовать – пойдешь танками командовать.
Юлия Артюх:
Сейчас так много нового вы рассказали о себе. Ваш путь не был устлан красной дорожкой.
Марианна Щеткина:
Про свой путь хочу сказать еще одну важную вещь. Я просто восторгаюсь Беларусью, потому что я не знаю, как в других государствах. Но когда ты приезжаешь откуда-то, у тебя здесь нет ни родственников, ни друзей, никто тебя не продвигает, но ты просто работаешь, тебя все равно видят, включают в резерв кадров. Тебя продвигают именно по результатам труда и за процесс труда, за ту ответственность. Ты можешь это сделать, но ты должен пахать. Естественно, никогда не строить себе волшебные замки. Поставили тебя на этот участок – работай. Но работай хорошо. И еще расти людей, которые рядом. Я очень люблю креативные и творческие команды.
Юлия Артюх:
Между своей профессиональной деятельностью вы успели защитить диссертацию и стать кандидатом социологических наук. Сейчас вы продолжаете еще преподавательскую деятельность в Академии управления при Президенте. Как у вас хватило сил и времени?
Марианна Щеткина:
Это желание должно быть. Открою вам секрет. Мой папа мечтал о мальчике, потому что у меня всегда были удочки, ножички, даже ружьишко. Папа, правда, сам на охоту с ним ходил, но ружьишко маленькое, он сам его так называл. Когда я поступила в университет, он говорил, может, ты в науке продвинешься. То есть у него были какие-то планы. Если б мои родители знали, что я завуч школы, они бы мной очень гордились. Это точно. Поэтому, наверное, многое что мы делаем и для своих родителей. То есть мы отдаем им то, что они когда-то дали нам. Мы стараемся оправдать их ожидания. Второе – это то, что когда ты работаешь в системе, возникает много мыслей, идей. Хочется как-то продвигаться дальше, ты должен все время развиваться. Человек все время должен развиваться и учиться. Наверное, то, что меня пригласили в Академию управления при Президенте преподавать, это тоже здорово. Во-первых, я очень многому учусь у тех слушателей. Я работаю только на курсах подготовки и переподготовки. Конечно, когда приезжают люди из регионов, а это люди состоявшиеся – проректоры, ректоры, госслужащие. Люди, которые достигают своих целей, у которых есть мотивация, которые уже имеют багаж за своей спиной.
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