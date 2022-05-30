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СК: «Если что-то покупаете, то по факту, никаких предоплат — ничего»

30 мая 2022 20:33
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Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
А эти покупки в интернете, та же самая дачная мебель, там как распознать?  

СК: «Если что-то покупаете, то по факту, никаких предоплат — ничего»-1

Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:  
Стопроцентная предоплата, пожалуйста, заплатите, или хотя бы 50 % – все.  

СК: «Если что-то покупаете, то по факту, никаких предоплат — ничего»-4

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г.Минску:  
Не забывайте, что стоимость в два раза ниже, чем в реале.  

СК: «Если что-то покупаете, то по факту, никаких предоплат — ничего»-7

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:  
Мы посчитали сейчас, предположим, по Брестской области по 260 рублей каждый пострадавший, условно, потратил, исходя из общей суммы. И они говорили: ну да, дешевле, потому что мы через социальные сети, мы так работаем, мы такой, мы такой интернет-магазин.  

Кирилл Казаков:  
У нас через социальные сети имеют право торговать даже самозанятые, правильно?  

СК: «Если что-то покупаете, то по факту, никаких предоплат — ничего»-10

Иван Судникович:  
Деньги по факту. Если что-то покупаете, то по факту, никаких предоплат – ничего. Кому-то куда-то.  

Сергей Кабакович:  
А тем более на карту, на какой-то реквизит иностранного государства.  

Иван Судникович:  
Утром стулья – вечером деньги.  

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# Интернет-мошенничество # общество # Кирилл Казаков # Иван Судникович # Денис Шаман # Сергей Кабакович # Фотофакт

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