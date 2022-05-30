СК: «Если что-то покупаете, то по факту, никаких предоплат — ничего»

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

А эти покупки в интернете, та же самая дачная мебель, там как распознать?