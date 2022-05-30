СК: «Если что-то покупаете, то по факту, никаких предоплат — ничего»
Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
А эти покупки в интернете, та же самая дачная мебель, там как распознать?
Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Стопроцентная предоплата, пожалуйста, заплатите, или хотя бы 50 % – все.
Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г.Минску:
Не забывайте, что стоимость в два раза ниже, чем в реале.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Мы посчитали сейчас, предположим, по Брестской области по 260 рублей каждый пострадавший, условно, потратил, исходя из общей суммы. И они говорили: ну да, дешевле, потому что мы через социальные сети, мы так работаем, мы такой, мы такой интернет-магазин.
Кирилл Казаков:
У нас через социальные сети имеют право торговать даже самозанятые, правильно?