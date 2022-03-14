Новую Конституцию приняли, что дальше? Эксперт рассказывает, как она будет внедряться в общество
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Вот Конституцию приняли. Мы все уже знаем, что приблизительно два года понадобится, чтобы под эту Конституцию изменить законы, которые должны работать, потому что Конституция – это тезисный документ. Что нужно сделать? Готов ли парламент, чтобы организовать, где-то найти деньги? Как это все будет происходить?
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы правы в том, что особенности правового регулирования включают такие элементы, как прогнозирование тех запросов и возможные механизмы решения тех запросов, которые возникли в обществе. И при подготовке проекта Основного закона достаточно консолидированная работа велась государственными органами, гражданами теми заинтересованными, кто был вовлечен в этот процесс. И сегодня, когда по итогам референдума уже есть позиция и уже высказано одобрение тех предложений, которые были включены в Основной закон, теперь стоит вопрос: правовая регламентация состоялась, но это начало следующего этапа, чтобы эти положения от теоретического их вида реализованы были. И чтобы оправдались те ожидания, которые и планировались, когда шло обсуждение. Результат. И в этот есть вечное правило, что системная последовательная работа – это залог успеха. Поэтому сегодня необходимо принять меры для дальнейшего законодательного регулирования тех концептуальных положений, которые заложены в Основной закон. Развитие специального законодательства. Следующая задача – принять организационные меры: кто будет исполнять, в каком объеме, какие периоды. Естественно, всегда важный вопрос: кто будет это оплачивать.
Кирилл Казаков:
У нас очень много социальных статей, потому что Конституция в принципе у нас социальная. Сразу возникает вопрос: а вдруг завтра выплаты начнутся, золотой дождь начнется, начнут сыпаться деньги сверху, и мы пойдем сразу их получать? Такое может быть? Либо мы должны понимать, что завтрашний день – это старт большой работы, которая приведет к каким-то условным выплатам в каком-то определенном времени на расстоянии? Я сейчас утрирую абсолютно.
Светлана Любецкая:
В ходе работы еще над проектом Основного закона надо признать, что велась параллельно работа по формированию условий для максимально эффективной реализации этих положений. Как только мы внесли статью 28, краткий пример, такое положение, кто государство создает условия для защиты персональных данных граждан и общества при их использовании, были запущены механизмы и совершенствования законодательства. Закон о защите персональных данных уже был принято в тот период, когда готовились такие положения в проект Основного закона. В настоящее время после референдума подлежит корректировке законодательство, касающееся СМИ, защиты персональных данных.
Закон об обращениях граждан, закон об адвокатуре. То есть в самых различных сферах, где эти вопросы подлежат регламентации, они будут предметом повышенного внимания. Уже сегодня, я думаю, практически все коллективы либо субъекты хозяйствования работают с политикой конфиденциальности в отношении персональных данных, политика защиты персональных данных. И эта сфера находится под пристальным вниманием государства, планируются долгосрочные программы, чтобы обеспечить вплоть до государственного информационного суверенитета. Это такой комплексный подход, который сегодня уже в действии. А вот те изменения, которые были внесены в Конституцию, они явились дополнительными стимулом и толчком, чтобы сфокусироваться на этой проблеме и решать ее, чтобы был результат.
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