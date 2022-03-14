Новую Конституцию приняли, что дальше? Эксперт рассказывает, как она будет внедряться в общество

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Вот Конституцию приняли. Мы все уже знаем, что приблизительно два года понадобится, чтобы под эту Конституцию изменить законы, которые должны работать, потому что Конституция – это тезисный документ. Что нужно сделать? Готов ли парламент, чтобы организовать, где-то найти деньги? Как это все будет происходить?

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы правы в том, что особенности правового регулирования включают такие элементы, как прогнозирование тех запросов и возможные механизмы решения тех запросов, которые возникли в обществе. И при подготовке проекта Основного закона достаточно консолидированная работа велась государственными органами, гражданами теми заинтересованными, кто был вовлечен в этот процесс. И сегодня, когда по итогам референдума уже есть позиция и уже высказано одобрение тех предложений, которые были включены в Основной закон, теперь стоит вопрос: правовая регламентация состоялась, но это начало следующего этапа, чтобы эти положения от теоретического их вида реализованы были. И чтобы оправдались те ожидания, которые и планировались, когда шло обсуждение. Результат. И в этот есть вечное правило, что системная последовательная работа – это залог успеха. Поэтому сегодня необходимо принять меры для дальнейшего законодательного регулирования тех концептуальных положений, которые заложены в Основной закон. Развитие специального законодательства. Следующая задача – принять организационные меры: кто будет исполнять, в каком объеме, какие периоды. Естественно, всегда важный вопрос: кто будет это оплачивать. Кирилл Казаков:

У нас очень много социальных статей, потому что Конституция в принципе у нас социальная. Сразу возникает вопрос: а вдруг завтра выплаты начнутся, золотой дождь начнется, начнут сыпаться деньги сверху, и мы пойдем сразу их получать? Такое может быть? Либо мы должны понимать, что завтрашний день – это старт большой работы, которая приведет к каким-то условным выплатам в каком-то определенном времени на расстоянии? Я сейчас утрирую абсолютно.