Что самое «белорусское» в Конституции? Мнение члена экспертного совета при Совете Республики

Кирилл Казаков, СТВ: Мы начали говорить о белорускости нашей Конституции. Что самого белорусского появилось в Конституции (именно то, что отличает нас от соседей, от той же России, где очень схожие процессы)?

Екатерина Речиц, член экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Я бы обратила внимание в первую очередь на сам процесс конституционных преобразований, потому что, несмотря на всю геополитическую ситуацию, которая продолжает изменяться, становиться все более напряженной, все-таки проект Конституции Конституционная комиссия подготовила, и успешно провели республиканский референдум по внесению изменений и дополнений. То есть мы свою задачу реализовываем и двигаемся по тому пути, который мы наметили на VI ВНС, несмотря на то, с какими вызовами извне мы сталкиваемся. Второй момент: все-таки надо обратить внимание надо на то, что Конституцию в нынешней редакции поддержали почти 83 % участвующих в голосовании.

То есть здесь ключевой момент в том, что люди все-таки пришли проголосовать на этот референдум, в том, что этот момент можно назвать подтверждением зрелости белорусской нации, потому что сейчас был такой шаг, который доказал, что мы все едины, монолитны, мы готовы двигаться дальше, несмотря ни на что. И на любые вызовы, и на какие-либо противоречия, которые могут возникать, мы готовы реагировать. Но я думаю и очень надеюсь, что Конституция, которая сейчас, в ее соответствующем виде, который принят на этом референдуме, будет все-таки служить не одному поколению, а многим поколениям белорусов.

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