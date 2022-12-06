Лукашенко: это безобразие, когда военный человек отдаёт себя стране и мыкается по городу в поисках угла для жизни

Новости Беларуси. Военнослужащие в Беларуси смогут бесплатно получить в собственность арендное жилье после 25 лет службы. Вопросы жилищной политики 6 декабря обсудили на совещании у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: многодетные и люди в погонах – это наши первоочередники, даже сверхпервоочередники. Читать здесь. 6 декабря на совещании у главы государства руководители ведомств, сотрудники которых являются или приравнены по статусу к военнослужащим. Об актуальности темы и жилищного вопроса красноречиво говорят цифры, озвученные вице-премьером.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

На начало октября текущего года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту службы в государственных органах состояли 33,2 тысячи военнослужащих, из них 15,3 тысячи состоят на учете более 5 лет. Около 9,8 тысячи военнослужащих на сегодня претендуют на получение арендного жилья.

На сегодня для нуждающихся предусмотрены определенные меры поддержки, такие как льготные кредиты или субсидии, тем, кто не может построиться и живет на съемной квартире, ведомства выплачивают компенсацию. Но все это прекрасно, пока нет ответственности за семью и мыслей о том, что будет в случае, если...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что там говорить: не дай бог война случится, на нас нападут. Мы пойдем все. И не факт, что мы выживем. Военные это понимают. Человек хотя бы должен быть уверен, что дети, жена, семья, родители останутся в квартире, в доме, у них есть крыша над головой. Это безобразие, когда военный человек отдает себя стране и неизвестно, что с ним будет завтра. Мыкается там по городу или по стране в поисках какого-то угла для жизни. Но еще раз подчеркиваю, исходить мы должны и можем из наших возможностей. В основе экономика.

И это не значит, что завтра война или кто-то к ней таким образом готовится. Нет, это жизнь и военная привычка просчитывать все возможные варианты. Впрочем, полезно ее завести и гражданским. Президент поручал правительству изучить возможные пути решения жилищного вопроса таким образом, чтобы учесть интересы всех сторон и соблюсти баланс. Сегодня об этом напоминает.