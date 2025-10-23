Гол Беллингема помог. «Реал» обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» одержал свою третью победу в Лиге чемпионов подряд, обыграв дома «Ювентус» со счетом 1:0 благодаря голу Джуда Беллингема на 57-й минуте. Об этом пишет ТАСС.

Ранее испанцы обыграли «Марсель» (2:1) и «Кайрат» (5:0), набрав 9 очков и заняв пятое место вместе с «ПСЖ», «Баварией», «Интером» и «Арсеналом».

«Ювентус» впервые проиграл в турнире, дважды сыграв вничью – с «Боруссией» (4:4) и «Вильярреалом» (2:2). Итальянцы занимают 25-е место с 2 очками и находятся вне зоны плей-офф.

Следующий матч «Реал» проведет на выезде против «Ливерпуля» 4 ноября, а «Ювентус» примет «Спортинг».

В других матчах дня: «Аталанта» сыграла вничью со «Славией» (0:0), «Бавария» разгромила «Брюгге» (4:0), «Челси» разгромил «Аякс» (5:1), а «Марсель» уступил «Спортингу» (1:2).

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