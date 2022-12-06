Лукашенко поручил рассмотреть возможность выкупа военнослужащими арендного жилья

Президент подчеркивает: военные, госслужащие, врачи, учителя – та категория специалистов, которая выполняет важнейшие для страны функции. И закономерно – они вправе рассчитывать на поддержку государства. Хотя стоит отметить, что в жилищном вопросе не первый год оказывается помощь – строится жилье. В свою очередь, государство предлагает и льготные кредиты или субсидии на погашение части процентов коммерческим банкам. Есть вариант и с арендным жильем. Глава государства поручил рассмотреть возможность выкупа военнослужащими таких квартир, но соблюдая определенные условия. А вот те, кто живет не в арендных квартирах, а снимает, получает компенсацию от государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Накопить на свою квартиру молодому специалисту в данных сферах невозможно, даже по закону. Поэтому господдержка, направленная на решение жилищного вопроса, – это хорошая мотивация при выборе таких профессий. Конечно же, и трудиться человек будет усерднее, если будет уверен, что благодаря своей работе даст семье и детям крышу над головой. Правительство предлагает прежде всего арендное жилье. Мы об этом договаривались еще ранее. В основе должно лежать арендное жилье. Наличие таких служебных квартир не только стимулирует к продлению контрактов, открыто об этом говорю, но и дает возможность для ротации кадров. Военные ведь часто переезжают в связи с новым местом службы. Арендная плата за такие квадратные метры уже сегодня установлена с понижающим коэффициентом. Так должно быть и дальше. Это правильно. Но людям нужно дать твердую уверенность в завтрашнем дне.

Служишь – живи, отслужил нужное количество лет, допустим, 25 положенных лет, государство должно заранее сказать: мы этому человеку после 25 лет (когда он уходит со службы, увольняется в запас или по еще каким-то объективным причинам) бесплатно отдаем эту квартиру, жилье, или он 3 % должен уплатить, или по остаточной стоимости? Думаю, что нам надо идти на это радикально. Предупреждаю: ведомственности в этом вопросе быть не должно. Никто не должен тянуть одеяло на себя: «А, вот, тут принято решение наверху, сейчас всех обеспечим жильем. Кто вперед побежит, раньше добежит, тот больше и получит». Этого быть не должно. Поэтому здесь присутствуют премьер-министр, заместитель и другие должностные лица, которые должны понимать, что суть экономики в том, чтобы удерживать всегда балансы. Если есть деньги, значит, есть на что их тратить. Если такое количество денег, значит, вот такое количество жилья мы можем построить. Если этих денег нет (в данном случае в бюджете), так и строить ничего не сможем. Баланс должен везде быть.

На очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 33 тысяч военнослужащих. Глава государства подчеркнул, что механизм должен быть хорошо проработан всеми заинтересованными ведомствами.