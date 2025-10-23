Белорусские предприятия готовы участвовать в программах по развитию аграрного сектора Казахстана

Об этом было заявлено на заседании межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое предваряла масштабное мероприятие, запланированное на сегодня, 23 октября. В Астане открывается двусторонний аграрный форум, в ходе которого белорусские компании смогут подробнее рассказать о своей деятельности, а также в рамках диалога определить дальнейшие пути выстраивания сотрудничества с Казахстаном. АПК нашей страны широко представлен на Международной сельскохозяйственной выставке.