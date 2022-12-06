Военнослужащие Беларуси смогут получить в собственность арендное жильё бесплатно

Новости Беларуси. Военнослужащие в Беларуси смогут бесплатно получить в собственность арендное жилье после 25 лет службы. Вопросы жилищной политики обсудили на совещании у Главы государства (подробности здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой срок вполне объясним: получить квартиры должны поистине преданные и делу, и, если говорить шире, Родине люди. Стоит сказать, что правительство предлагало свой вариант – 30 лет.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Обсуждалось несколько вариантов «через сколько лет». Вариант, который по поводу собственности, – это 25 лет, календарный срок службы. И человек может принять решение и это жилье арендное получить в собственность бесплатно. Вот это основной посыл, который сегодня был одобрен, и исходить мы будем из этого.