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Военнослужащие Беларуси смогут получить в собственность арендное жильё бесплатно

06 декабря 2022 13:26
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Новости Беларуси. Военнослужащие в Беларуси смогут бесплатно получить в собственность арендное жилье после 25 лет службы. Вопросы жилищной политики обсудили на совещании у Главы государства (подробности здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие Беларуси смогут получить в собственность арендное жильё бесплатно-1

Такой срок вполне объясним: получить квартиры должны поистине преданные и делу, и, если говорить шире, Родине люди. Стоит сказать, что правительство предлагало свой вариант – 30 лет.

Военнослужащие Беларуси смогут получить в собственность арендное жильё бесплатно-4

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Обсуждалось несколько вариантов «через сколько лет». Вариант, который по поводу собственности, – это 25 лет, календарный срок службы. И человек может принять решение и это жилье арендное получить в собственность бесплатно. Вот это основной посыл, который сегодня был одобрен, и исходить мы будем из этого.

Военнослужащие Беларуси смогут получить в собственность арендное жильё бесплатно-7

До 1 января специалисты подготовят документ, в котором пропишут механизм передачи такого жилья в собственность. Сегодня порядка 700 тысяч квадратных метров необходимо для людей в погонах. Обеспечить нуждающихся квартирами правительство планирует в течение ближайших полутора лет.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Сивак # Фотофакт

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