Память жертв Минского гетто почтят в мемориальном комплексе «Яма»

Сегодня, 23 октября, в Минске будут вспоминать трагические события, которым спустя и 82 года нет оправдания. В октябре 1943 года окончательно было уничтожено самое большое из существовавших на территории Беларуси гетто, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К убийству евреев привлекали военнослужащих не только СС и Вермахта. В расправах участвовали украинские, литовские и латвийские полицаи. Местом памяти о трагедии Минского гетто стал мемориал «Яма» – сегодня там пройдут памятные мероприятия.

Всего за два года число человеческих жертв Минского гетто превысило 100 тысяч – это сопоставимо с количеством жителей белорусской столицы перед началом войны.