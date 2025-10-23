Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп 22 октября заявил о своем намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем, отменив встречу в Будапеште. Об этом пишет ТАСС.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным», – сказал Трамп после завершения встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

По его словам, ранее запланированная встреча была отменена, поскольку он не счел ее своевременной и продуктивной. Однако Трамп подчеркнул, что переговоры с Путиным все равно состоятся в будущем.

«Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее (встречу – прим. ред.) в будущем», – заявил лидер США.

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