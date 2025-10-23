Несвижский район лидирует в Минской области по количеству доработанного зерна

В Минской области определили передовиков по доработке собранного урожая. Лидирует Несвижский район, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы сохранить урожай и создать условия для его качественного хранения, элеваторы и зернотоки работают круглосуточно семь дней в неделю. Операторы следят за исправностью оборудования, контролируют влажность и температурный режим. Хозяйство «Новая жизнь» лидирует в районе по урожайности зерновых. Этот показатель составил 98 центнеров с гектара. Здесь уже доработали 16 тысяч тонн зерна, в том числе кукурузы.

Анатолий Козляк, оператор зерносушильного комплекса сельхозпредприятия «Новая жизнь»: По качеству зерно в этом году лучше было, потому что хватило влажности, зерно напиталось, крупное было.

Михаил Кононович, главный агроном сельхозпредприятия «Новая жизнь»:

Всего кукурузы было 1 700 гектаров – значит, 900 гектаров у нас на зерно. Из них уже 420 убрали на сегодняшний день. Убираем при средней урожайности где-то 130 центов.

Сейчас в хозяйстве продолжается уборка кукурузы на зерно. Культура стратегическая для животноводства. На предприятии планируют заготовить более 4 000 тонн зерна кукурузы для получения качественных кормов.