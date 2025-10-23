«Мы не достигнем нужной цели» – Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии

Сорвана очередная попытка урегулировать конфликт в Украине. Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объясняя причину решения, разочаровавшего многих, глава Белого дома сказал, что по его мнению ни он, ни президент России не смогут в это раз договориться о шагах, которые положат конец конфликту. Поэтому он счел запланированный саммит неэффективным.

Дональд Трамп, президент США:

Мы отменили встречу с президентом Путиным. У меня возникло ощущение, что это неправильно. Мне кажется, что мы не достигнем нужной цели, поэтому я ее отменил.

Однако американский лидер выразил надежду, что его очередная встреча с Путиным может состояться в будущем, правда, не назвал конкретные сроки. По словам Трампа, он еще сохраняет настрой на дипломатическое урегулирование конфликта. Его поддержал и госсекретарь США Марко Рубио, который отметил, что американская администрация готова к встречам с российскими должностными лицами, если такие контакты будут способствовать урегулированию ситуации. Напомним, президенты США и России договорились о личной встрече во время телефонного разговора 16 октября.