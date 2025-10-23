Рыженков передал Президенту Алжира личное послание от Лукашенко

Беларусь и Алжир расширяют сотрудничество в различных отраслях. Продолжается рабочий визит в эту страну министра иностранных дел. Накануне Максима Рыженкова принял Президент Народной Демократической Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абдельмаджид Теббун подтвердил высокий уровень политического взаимодействия между странами, который базируется на совпадении позиций по ключевым вопросам международного порядка, взаимной поддержке, дружбе и политической воле к их трансформации во взаимовыгодные экономические проекты.

Максим Рыженков передал Президенту Алжира оригинал личного послания Александра Лукашенко с видением белорусской стороны по развитию двустороннего сотрудничества с акцентом на экономику в контексте празднования 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Намечены дальнейшие шаги по наращиванию товарооборота, включая развитие промышленной и сельскохозяйственной кооперации, подключение белорусской стороны к реализации государственных программ Алжира в сферах продовольственной безопасности, транспортной инфраструктуры и обновления общественного транспорта.