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Рыженков передал Президенту Алжира личное послание от Лукашенко

23 октября 2025 07:11
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Беларусь и Алжир расширяют сотрудничество в различных отраслях. Продолжается рабочий визит в эту страну министра иностранных дел. Накануне Максима Рыженкова принял Президент Народной Демократической Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыженков передал Президенту Алжира личное послание от Лукашенко-2

Абдельмаджид Теббун подтвердил высокий уровень политического взаимодействия между странами, который базируется на совпадении позиций по ключевым вопросам международного порядка, взаимной поддержке, дружбе и политической воле к их трансформации во взаимовыгодные экономические проекты. 

Максим Рыженков передал Президенту Алжира оригинал личного послания Александра Лукашенко с видением белорусской стороны по развитию двустороннего сотрудничества с акцентом на экономику в контексте празднования 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Намечены дальнейшие шаги по наращиванию товарооборота, включая развитие промышленной и сельскохозяйственной кооперации, подключение белорусской стороны к реализации государственных программ Алжира в сферах продовольственной безопасности, транспортной инфраструктуры и обновления общественного транспорта.

# Максим Рыженков # Александр Лукашенко # Алжир

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