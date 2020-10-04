Ситуация с аккумуляторным заводом в Бресте. Что происходит на самом деле, рассказывает Сергей Калиновский

Новости Беларуси. На неделе всю политически активную общественность страны облетела новость о том, что строительство многострадального аккумуляторного завода в Бресте будет продолжено, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А референдума, который Александр Лукашенко предложил провести местным жителям, обеспокоенным экологической перспективой после пуска предприятия, не будет. И все это – сказки от властей. Так ли это на самом деле?

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сергей Алексеевич, 25 сентября было подписано распоряжение об отмене приостановки строительства аккумуляторного завода. Что значит этот документ и означает ли он пуск завода?

Сергей Калиновский, начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома:

Совершенно не означает, что это уже фактически ознаменовало собой ввод в эксплуатацию и запуск этого завода. Это составная часть сегодня строительства, которая будет проходить в рамках действующего законодательства с соблюдением санитарных, природоохранных и строительных норм. Кристина Протосовицкая:

Какова судьба местного референдума по аккумуляторному заводу? На календаре уже октябрь.

Сергей Калиновский:

Надо понимать, что инициатива может исходить и от местного Совета депутатов либо от инициативной группы граждан, то есть по инициативе граждан. На сегодняшний день никаких инициатив со стороны граждан не заявлено. Соответствующее обращение в местный исполнительный орган власти не поступало, поэтому говорить сегодня о начале этой процедуры не приходится. По каким причинам это не произошло, у меня нет никаких оснований по этому поводу высказываться. Вопросы по организации местного референдума были разъяснены при встрече с общественностью города Бреста. Если мы говорим сегодня о проведении референдума по инициативе граждан, то она может занять около полугода – от начала до конца. И реально, если этим заниматься, то надо заниматься уже.