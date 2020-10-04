«Выглядит, как будто обед в кафе». Как кормят детей в минской школе

Новости Беларуси. Кто формирует меню в школах? И сколько стоят обеды? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

К меню предъявляются самые строгие нормативные требования. Как дети, родители и повара защищены от коронавируса? И хватает ли этих мер? Дмитрий Боярович разбирался в нюансах школьного питания. В меню у нас – 5-11 классы – плов из свинины.

400 порций и несколько вариантов обеденных комплексов. В этой минской школе готовы накормить учеников. В учреждении образования учатся 287 детей. О том, чтобы каждый был сыт, а в условиях пандемии еще и здоров при этом, заботятся четыре сотрудника кухни.

Людмила Кржевец, заведующая производством средней школы № 76 Минска:

В каждом помещении у нас имеются умывальник, дозатор с дезсредством и жидкое мыло. Как поработали, снимаем перчатки, моем руки, сушим. В журнале здоровья у нас о каждом написано, с какой температурой.

Меню каждый день разное. Еда, по нормам, должна готовиться прямо перед употреблением. На практике – она даже не успевает остыть.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Это стандартный обеденный комплекс в одной из минских школ. Если честно, выглядит, как будто обед в кафе. Здесь есть борщ, салат из помидоров и крабовых палочек, называется «Красное море», заправлен майонезом. Плов с мясом, малосольный огурец и напиток из апельсина.