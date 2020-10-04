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Они максимально сохраняют полезные свойства продуктов. Посмотрите, в каких аппаратах готовят еду в школьных столовых Минска

04 октября 2020 18:02
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Новости Беларуси. К школьному меню предъявляются самые строгие нормативные требования, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Как дети, родители и повара защищены от коронавируса? И хватает ли этих мер? Дмитрий Боярович разбирался в вопросах школьного питания.

Они максимально сохраняют полезные свойства продуктов. Посмотрите, в каких аппаратах готовят еду в школьных столовых Минска-1

Нюанс, влияющий на качество школьной еды – оборудование. Сегодня во многих школах используют пароконвекционные печи. Считается, что они максимально сохраняют полезные свойства продуктов. Пароконвектоматы готовят быстро и, как мы сами убедились, вкусно.

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Они максимально сохраняют полезные свойства продуктов. Посмотрите, в каких аппаратах готовят еду в школьных столовых Минска-4

Татьяна Островская, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Пароконвектоматы – это оборудование, которое конкурирует с духовыми шкафами. Они позволяют приготовить пищу на пару. Она диетическая. Ежегодно оборудование, срок износа которого истекает, меняется на новое, и школы пополняются таким современным оборудованием.

Они максимально сохраняют полезные свойства продуктов. Посмотрите, в каких аппаратах готовят еду в школьных столовых Минска-7

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Во многих школах уже есть такие автоматы?

Татьяна Островская:
Да. Пароконвектоматы уже есть практически в каждом учреждении образования в городе Минске.

Они максимально сохраняют полезные свойства продуктов. Посмотрите, в каких аппаратах готовят еду в школьных столовых Минска-10

Людмила Кржевец, заведующая производством средней школы № 76 Минска:
Очень удобно – время включил, и он по истечении времени выключается. И не надо особо переживать, что что-то подгорит. Можно выставлять температуру, какую вам надо. Здесь ничего сложного, на самом деле, нет. Главное: выбрать, какой надо режим, температуру и всё.

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Они максимально сохраняют полезные свойства продуктов. Посмотрите, в каких аппаратах готовят еду в школьных столовых Минска-13

Питание в школах и дальше будет находиться на контроле: и гигиенистов, и чиновников от Минздрава, и администраций школ. Это тема, которая актуальна всегда. Ведь от нее во многом зависит здоровье и благополучие детей. А значит, и будущее страны.

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# Школы в Беларуси # общество # Татьяна Островская # Дмитрий Боярович # Людмила Кржевец # Фотофакт

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