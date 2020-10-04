Они максимально сохраняют полезные свойства продуктов. Посмотрите, в каких аппаратах готовят еду в школьных столовых Минска

Новости Беларуси. К школьному меню предъявляются самые строгие нормативные требования, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Как дети, родители и повара защищены от коронавируса? И хватает ли этих мер? Дмитрий Боярович разбирался в вопросах школьного питания.

Нюанс, влияющий на качество школьной еды – оборудование. Сегодня во многих школах используют пароконвекционные печи. Считается, что они максимально сохраняют полезные свойства продуктов. Пароконвектоматы готовят быстро и, как мы сами убедились, вкусно. «Выглядит, как будто обед в кафе». Как кормят детей в минской школе

Татьяна Островская, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Пароконвектоматы – это оборудование, которое конкурирует с духовыми шкафами. Они позволяют приготовить пищу на пару. Она диетическая. Ежегодно оборудование, срок износа которого истекает, меняется на новое, и школы пополняются таким современным оборудованием.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Во многих школах уже есть такие автоматы? Татьяна Островская:

Да. Пароконвектоматы уже есть практически в каждом учреждении образования в городе Минске.

Людмила Кржевец, заведующая производством средней школы № 76 Минска:

Очень удобно – время включил, и он по истечении времени выключается. И не надо особо переживать, что что-то подгорит. Можно выставлять температуру, какую вам надо. Здесь ничего сложного, на самом деле, нет. Главное: выбрать, какой надо режим, температуру и всё. Школы во время коронавируса. Главные эпидправила для работников и учащихся