«Из стекла, пластика, керамики, железа». Какие ёлочные игрушки в моде?

Новый год и Рождество – пожалуй, самые уютные праздники в году. В эти дни хочется погрузиться в атмосферу волшебства. Главным атрибутом праздника по праву считается елка. О том, как создать новогоднюю атмосферу дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Сейчас новогодний шар – это традиционное елочное украшение. Андрей, расскажите, а как раньше? Может быть, какие-то были подручные средства? Как и чем украшали елки люди с разными финансовыми возможностями?

Андрей Бегун, коллекционер, владелец фабрики елочных игрушек и сувенирной продукции:

Уже в современное время, когда после революции, с одной стороны, отменили празднование рождественских праздников и Нового года, и только, по-моему, с 1935 года вернули такую традицию. Сначала игрушки были ватные, потом стеклянные. Однако во время войны, опять-таки, дефицитное стекло было, и украшали практически подручными средствами. А уже после войны, наверное, практически вся промышленность Советского Союза, которая работала на производстве елочных игрушек, делала их из стекла. Поэтому в нашем понимании это, наверное, все-таки стеклянная елочная игрушка в виде шара либо формовая игрушка. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

А сначала пряники, конфетки, баранки? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А с какого времени вообще появилась сама традиция украшать елку? Андрей Бегун:

Вообще, стеклянная елочная игрушка – это середина XIX века. В Германии была традиция украшать рождественские деревья яблоками. В середине XIX века был неурожай яблок. И немецкие стеклодувы, чтобы каким-то образом спасти людям праздник, выдули аналоги яблок из стекла. Так и появились елочные игрушки. Им всего лишь буквально 150-170 лет. Наталья Надольская:

А я скучаю, кстати, по стеклянным игрушкам. В последнее время почему-то какое-то засилье пластмассы, пластика. Но стекло возвращается. Я заметила, что в продаже стали появляться уже стеклянные игрушки. Татьяна Савчик:

Вообще, какие причуды были у богачей, например, тогда? Наталья Надольская:

Золотом украшали елки? Хотели как-то выделиться из толпы?

Андрей Бегун:

Это исторический аспект. Мы-то делаем современные игрушки. Сейчас на елку вешают практически все что угодно. Нет как таковой привязки к материалу. Например, Америку считают законодателем моды в каком-то контексте в украшении рождественских деревьев. Там игрушки из стекла, пластика, керамики, железа. В общем, все, что можете представить, они вешают на елку. Причем, если брать формовую игрушку, то это любой атрибут, который есть вообще, в принципе, в жизни. То есть начиная от авианосца – игрушка в виде авианосца – до молотка, иных вариантов. В зависимости от того, кто чем занимается в плане профессий. Поэтому сейчас настолько разнообразие, что, я думаю, любой желающий может выбрать себе игрушку по душе. Наталья Надольская:

Я вспомнила, что в Советском Союзе производители игрушек очень быстро реагировали, если в стране происходило какое-то масштабное событие. Ведь, вспомните, во времена Хрущева что появилось на елке? Сельскохозяйственная тематика: огурцы, помидоры, виноград, сливы, царица полей – кукуруза. Татьяна Савчик:

Да. Потом первый полет человека в космос. У нас фигурки Юрия Гагарина – у кого-то, если они сохранились – то это уже просто ностальгия. Что у нас потом появилось – мишура, всякие шишки зеленые?

Сергей Шостак, научный сотрудник Национального исторического музея:

И «Карнавальная ночь» – выход замечательного фильма в канун Нового года настолько задал тренд, потому что начали появляться игрушки в виде циферблатов, часов. Татьяна Савчик:

Вот эти пресловутые пять минут? Сергей Шостак:

Да, совершенно верно. Татьяна Савчик:

Как создавались эти игрушки тогда? Сергей Шостак:

Дело в том, что очень важно было обращать внимание на те события, которые происходят внутри государства. Татьяна Савчик:

То есть политика была?