Студенты провели день с Дмитрием Пиневичем. Как проходят будни министра здравоохранения?

Новости Беларуси. 28 декабря между Министерством здравоохранения и Профсоюзом медицинских работников подписано соглашение на ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем учтены изменения в законодательстве и Трудовом кодексе, а также современные процессы и запросы самих медиков.

Особого внимания сегодня требует и молодежная политика. В частности, чтобы привлечь молодых специалистов, возобновлен ежегодный проект «Минская смена». Так, пройдя конкурс инициатив, двое студентов гомельского медуниверситета получили возможность не только наблюдать за работой профильного министерства, но и принять активное участие в его жизни. Этот день в команде главы Минздрава Дмитрия Пиневича у будущих врачей начался в 07:30.

Вячеслав Гришечкин, председатель студсовета Гомельского государственного медицинского университета: Началось все с общения с бухгалтерией, рассматривались вопросы финансирования, дальше было собрание с заместителями министра, обсуждались планы на день, далее была планерка и лечебно-консультативный совет. Мы поучаствовали в нем, прослушали, как работает сам совет, потому что достаточно важно, как защищают или как найти проблему в том, что произошло с пациентом, по вине врача или нет.

Николай Громыко, студент Гомельского государственного медицинского университета:

В целом мы узнаем много нового о том, как работает сама система здравоохранения, какие решения принимаются по поводу насущных проблем, по поводу коронавирусной ситуации, различных проектов финансирования, использования новых программ.

Минздрав и Профсоюз медработников подписали соглашение на 3 года. Какие вопросы стали основными? Узнать здесь.

По словам студентов-медиков, такой опыт дает конкретное понимание того, как работает вся система здравоохранения.