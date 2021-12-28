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На минских прилавках появилась колбаса по 25 килограммов

28 декабря 2021 17:39
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Новости Беларуси. Вареную колбасу чемпионского размера (в батонах по 25 килограммов) стал поставлять в магазины одной из торговых сетей флагман отечественной мясоперерабатывающей промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На минских прилавках появилась колбаса по 25 килограммов-1

Тут сложно представить, лучше один раз увидеть. Пока не нашелся смельчак, который целиком купит весомый батон на все предстоящие праздники.  

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# Продукты питания # общество # Кристина Сущеня # Фотофакт

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