На минских прилавках появилась колбаса по 25 килограммов

Новости Беларуси. Вареную колбасу чемпионского размера (в батонах по 25 килограммов) стал поставлять в магазины одной из торговых сетей флагман отечественной мясоперерабатывающей промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тут сложно представить, лучше один раз увидеть. Пока не нашелся смельчак, который целиком купит весомый батон на все предстоящие праздники.

Читайте также:

В Евросоюзе спрогнозировали изменение спроса на мясо. Меньше покупать станут свинину и говядину

Беларусь по-прежнему поддерживает стартапы. Более половины новых проектов ПВТ стали резидентами в 2021 году

Цемент на 2,7 млн долларов купила польская компания через БУТБ