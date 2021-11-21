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Симоненко о Лукашенко: очень порядочный политик, он прежде всего защищает интересы Беларуси

21 ноября 2021 17:45
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Новости Беларуси. Реакция международного сообщества последовала, но с опозданием. Вообще, хорошо, что последовала, но газовая атака на беженцев и фейковая атака на Беларусь остаются без должного внимания со стороны мировой общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Брюссель, Берлин, Париж, Москва. Поляки, вас сделал Минск.

Симоненко о Лукашенко: очень порядочный политик, он прежде всего защищает интересы Беларуси -1

Петр Симоненко, первый секретарь Коммунистической партии Украины:  
В плане того, что делает Александр Григорьевич, он очень порядочный политик. Исходя из национальных интересов, он прежде всего защищает интересы Беларуси, но вместе с тем его сердце и душа небезразличны к тому, что это дети, женщины, те, кто собирается рожать, кто болен там. Он в меру тех возможностей, которые может он применить для оказания помощи, все это делает.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Петр Симоненко # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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