Не могут поделить телевизор. Посмотрите, на какие вызовы ездят участковые Минска

Новости Беларуси. Всегда на передовой и в строю. На неделе участковые инспекторы милиции отметили профессиональный праздник, история которого началась еще в 1923 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То есть почти целый век участковые на службе, и это действительно особенная работа.

Чтобы не общаться со мной, прыгнул в речку, пришлось спасать. Женщина-участковый рассказала о своих буднях – читайте здесь.

А это уже Минск. В каждом окошке по проблеме и, когда страсти в доме накаляются, нога в ногу на помощь приходят участковые. Чаще всего наши люди закатывают скандалы вечером, когда возвращаются с работы и не находят ничего лучше, чем рассориться друг с другом. Зачастую виной всему – алкоголь. Сейчас идем навещать столичных Плюшкиных и их тараканов.

- Звонок, конечно, не работает.

- Кто там?

- Это из милиции участковый.

- Здравствуйте!

- Здравствуйте! Как ваши дела?

- Нормально.

- Нормально? Поубирали ненужные вещи? Все, уже можно зайти?

- Там собака сейчас возле дверей. Ай, ну, не надо!

- Не хотите?

- В другой раз придете. Я сама подойду, хорошо?

- Сейчас больше не тянете отовсюду? Все нормально? Тараканов потравили? Не потравили?

- Да. Еще будем травить. Идем дальше. Без предупреждения к минчанину, который в пьяном угаре на уши ставил весь дом. Хозяина квартиры не застали – он уже не пьет и устроился на работу. А после по рации сообщают, в районе Пушкинской пропали три козы. Бывают и такие вызовы.

В случае обнаружения, дать информацию, где находятся. На дела тех, кто покушается на домашнее хозяйство или совершает кражи в магазинах, всегда под рукой в кабинете иголка с ниткой.

Игорь Мискевич, старший участковый инспектор Фрунзенского РУВД Минска:

Сын выгоняет из дома на улицу свою мать преклонного возраста, которой около 70 лет. Выгоняет ее на улицу, но она ночует на последнем техническом этаже многоэтажки. Она своего сына очень любит и привлекать его не желает, так как у нее, кроме него, вообще больше никого нет.

Нередки случаи, когда жертва молчит. До последнего. Пока ей не угрожают расправой. Но когда терпение заканчивается, обращается к участковому. Он помогает оградить семью от большой беды: алкоголиков отправляют в ЛТП, наркоманов – к доктору, безработных – на работу. Игорь Мискевич:

Год без употребления алкоголя – это существенный метод, дабы и близкие отдохнули без этого, как говорится, дебошира и тирана. И дать время осмыслить все ситуации, что ему важнее.

Всех своих проблемных подопечных участковые знают как облупленных. Бывает и так, что в быту люди элементарно не могут поделить телевизор, переживают за котенка, который забился под машиной или банально не в состоянии открыть собственную дверь в квартиру.