«Милосердие в душе каждого». Шевцов о поддержке беженцев белорусами

Традиционная по субботам рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Всю сложность ситуации на линии границы 20 ноября в очередной раз прочувствовал наш корреспондент.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Для меня это состояние души белоруса. Наверное, потому что мы, к сожалению, достаточно много страдали за последние 100 лет и раньше от различных войн. Милосердие в душе каждого белоруса. Когда случилась такая беда с мигрантами, которые просто остались в лесу один на один со своими семьями, детьми, женами. Мы видим, насколько откликнулась вся общественность.