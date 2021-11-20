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«Милосердие в душе каждого». Шевцов о поддержке беженцев белорусами

20 ноября 2021 18:06
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Новости Беларуси. Всю сложность ситуации на линии границы 20 ноября в очередной раз прочувствовал наш корреспондент.

Традиционная по субботам рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Милосердие в душе каждого». Шевцов о поддержке беженцев белорусами-1

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Для меня это состояние души белоруса. Наверное, потому что мы, к сожалению, достаточно много страдали за последние 100 лет и раньше от различных войн. Милосердие в душе каждого белоруса. Когда случилась такая беда с мигрантами, которые просто остались в лесу один на один со своими семьями, детьми, женами. Мы видим, насколько откликнулась вся общественность.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Дмитрий Шевцов # Евгений Пустовой # Фотофакт

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