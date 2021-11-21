Прямой эфир

ВОЗ о беженцах: «Готовятся международные пакеты с медицинской помощью и предметами гигиены»

21 ноября 2021 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С одной стороны границы полное безразличие, с другой готовность позаботиться о каждом. Мы продолжаем следить за ситуацией у восточных рубежей ЕС, от которого тысячи беженцев рассчитывают получить гуманитарный коридор. Сейчас для выходцев с Ближнего Востока Беларусь, а именно траснспортно-логистический центр у погранперехода «Брузги», стал временным домом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ВОЗ о беженцах: «Готовятся международные пакеты с медицинской помощью и предметами гигиены»-1

Джеральд Рокеншауб, директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ:  
Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, которая вызывает большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых есть хронические заболевания. Белорусские власти помогают в решении этих проблем. Мы как представители ВОЗ вступаем в диалог и узнаем, что необходимо сделать, чем мы можем помочь со своей стороны. Предоставить медикаменты, медицинские принадлежности, содействовать в развитии медицинской инфраструктуры. Мы мобилизуем нашу помощь в плане оказания поддержки медикаментами, фармацевтическими товарами. Готовятся международные пакеты с медицинской помощью и предметами гигиены. Работаем в этом направлении с нашими партнерами – ООН, ЮНИСЕФ, Красный Крест и другие.  

Читайте также:  

«Милосердие в душе каждого». Шевцов о поддержке беженцев белорусами  

Караник о ТЛЦ: здесь увеличилось количество эвакуационных выходов, налажено видеонаблюдение  

Игуменья Гавриила приехала к беженцам: «От Гродненского монастыря мы смогли собрать детские пакетики»  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Джеральд Рокеншауб # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Елена Богдан о воспитанниках военно-патриотического клуба «Рысь»: это дети, которым можно будет доверить охрану нашей родины
21 ноября 2021 14:07

Елена Богдан о воспитанниках военно-патриотического клуба «Рысь»: это дети, которым можно будет доверить охрану нашей родины

«Эта ракета взмыла под 100 метров в высоту». Запускаем копию знаменитого «Союза»
21 ноября 2021 13:31

«Эта ракета взмыла под 100 метров в высоту». Запускаем копию знаменитого «Союза»

«Понимаешь, что это максимальный результат». Захар Кастюк о том, как завоевал бронзу на ЧМ по ракетомодельному спорту
21 ноября 2021 13:03

«Понимаешь, что это максимальный результат». Захар Кастюк о том, как завоевал бронзу на ЧМ по ракетомодельному спорту