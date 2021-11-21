ВОЗ о беженцах: «Готовятся международные пакеты с медицинской помощью и предметами гигиены»

Новости Беларуси. С одной стороны границы – полное безразличие, с другой – готовность позаботиться о каждом. Мы продолжаем следить за ситуацией у восточных рубежей ЕС, от которого тысячи беженцев рассчитывают получить гуманитарный коридор. Сейчас для выходцев с Ближнего Востока Беларусь, а именно траснспортно-логистический центр у погранперехода «Брузги», стал временным домом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джеральд Рокеншауб, директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ:

Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, которая вызывает большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых есть хронические заболевания. Белорусские власти помогают в решении этих проблем. Мы как представители ВОЗ вступаем в диалог и узнаем, что необходимо сделать, чем мы можем помочь со своей стороны. Предоставить медикаменты, медицинские принадлежности, содействовать в развитии медицинской инфраструктуры. Мы мобилизуем нашу помощь в плане оказания поддержки медикаментами, фармацевтическими товарами. Готовятся международные пакеты с медицинской помощью и предметами гигиены. Работаем в этом направлении с нашими партнерами – ООН, ЮНИСЕФ, Красный Крест и другие.

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