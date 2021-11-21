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Белорусский народ достоин этого. Для участников фестиваля «Лістапад» провели экскурсию по Дворцу Независимости

21 ноября 2021 17:44
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Новости Беларуси. Никаких границ не знает настоящее искусство. На неделе состоялось открытие Международного кинофестиваля «Лістапад», который проходит в Минске уже в 27-й раз и собирает кинематографистов из разных стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусский народ достоин этого. Для участников фестиваля «Лістапад» провели экскурсию по Дворцу Независимости-1

В этот раз, кроме фильмов, участники фестиваля увидят еще одно произведение искусства. Дворец Независимости распахнул двери для наших гостей из России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Грузии. Их приветствовала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, которая провела экскурсию.

Белорусский народ достоин этого. Для участников фестиваля «Лістапад» провели экскурсию по Дворцу Независимости-4

Белорусский народ достоин этого. Для участников фестиваля «Лістапад» провели экскурсию по Дворцу Независимости-6

И впечатления не заставили долго ждать. Гости восхищались не только внешним и внутренним убранством Дворца Независимости, а еще их фантазию будоражила и сопричастность к историческим событиям, которые здесь происходили. Взять хотя бы Зеленый зал, где встречались лидеры «нормандской четверки».

Белорусский народ достоин этого. Для участников фестиваля «Лістапад» провели экскурсию по Дворцу Независимости-9

Одним словом, гости с интересом знакомились с Дворцом Независимости, рассматривали детали. А главное, что вся эта красота создана руками белорусских мастеров.

Белорусский народ достоин этого. Для участников фестиваля «Лістапад» провели экскурсию по Дворцу Независимости-12

Махмадсаид Шохиен, директор «Таджикфильма»:
Я увидел очень замечательный Дворец. Белорусский народ достоин того, что построили для них такое огромное здание. Оно служит будущему поколению, новому поколению белорусского народа.

Белорусский народ достоин этого. Для участников фестиваля «Лістапад» провели экскурсию по Дворцу Независимости-15

Георгий Харебава, член Совета директоров киностудии «Грузия-фильм»:
Производит большое впечатление, когда заходишь в такое здание. И я хочу еще раз сказать слова благодарности вашему Президенту, что построили такое здание, такой Дворец, который надо видеть. Если здесь есть возможность и кому-то повезет, обязательно должны прийти.

Белорусский народ достоин этого. Для участников фестиваля «Лістапад» провели экскурсию по Дворцу Независимости-18

Для кинематографистов из СНГ Дворец Независимости – один из пунктов насыщенной программы пребывания в Беларуси. Надеемся, что такая экскурсия вдохновит их на новые культурные свершения и шедевры.

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# Государственная политика # общество # Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко # Махмадсаид Шохиен # Георгий Харебава # Фотофакт

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