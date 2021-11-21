Белорусский народ достоин этого. Для участников фестиваля «Лістапад» провели экскурсию по Дворцу Независимости

Новости Беларуси. Никаких границ не знает настоящее искусство. На неделе состоялось открытие Международного кинофестиваля «Лістапад», который проходит в Минске уже в 27-й раз и собирает кинематографистов из разных стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В этот раз, кроме фильмов, участники фестиваля увидят еще одно произведение искусства. Дворец Независимости распахнул двери для наших гостей из России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Грузии. Их приветствовала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, которая провела экскурсию.

И впечатления не заставили долго ждать. Гости восхищались не только внешним и внутренним убранством Дворца Независимости, а еще их фантазию будоражила и сопричастность к историческим событиям, которые здесь происходили. Взять хотя бы Зеленый зал, где встречались лидеры «нормандской четверки».

Одним словом, гости с интересом знакомились с Дворцом Независимости, рассматривали детали. А главное, что вся эта красота создана руками белорусских мастеров.

Махмадсаид Шохиен, директор «Таджикфильма»:

Я увидел очень замечательный Дворец. Белорусский народ достоин того, что построили для них такое огромное здание. Оно служит будущему поколению, новому поколению белорусского народа.