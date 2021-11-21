Белорусский народ достоин этого. Для участников фестиваля «Лістапад» провели экскурсию по Дворцу Независимости
Новости Беларуси. Никаких границ не знает настоящее искусство. На неделе состоялось открытие Международного кинофестиваля «Лістапад», который проходит в Минске уже в 27-й раз и собирает кинематографистов из разных стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В этот раз, кроме фильмов, участники фестиваля увидят еще одно произведение искусства. Дворец Независимости распахнул двери для наших гостей из России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Грузии. Их приветствовала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, которая провела экскурсию.
И впечатления не заставили долго ждать. Гости восхищались не только внешним и внутренним убранством Дворца Независимости, а еще их фантазию будоражила и сопричастность к историческим событиям, которые здесь происходили. Взять хотя бы Зеленый зал, где встречались лидеры «нормандской четверки».
Одним словом, гости с интересом знакомились с Дворцом Независимости, рассматривали детали. А главное, что вся эта красота создана руками белорусских мастеров.
Махмадсаид Шохиен, директор «Таджикфильма»:
Я увидел очень замечательный Дворец. Белорусский народ достоин того, что построили для них такое огромное здание. Оно служит будущему поколению, новому поколению белорусского народа.
Георгий Харебава, член Совета директоров киностудии «Грузия-фильм»:
Производит большое впечатление, когда заходишь в такое здание. И я хочу еще раз сказать слова благодарности вашему Президенту, что построили такое здание, такой Дворец, который надо видеть. Если здесь есть возможность и кому-то повезет, обязательно должны прийти.