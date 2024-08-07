«Симбиоз спорта с политикой становится почвой конфликтов». Дзиодзина об ОИ в Париже

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Основное отличие современного олимпийского движения, что отдаляет его от изначальных кубертеновских тезисов, заключается в том, что симбиоз спорта с политикой становится почвой конфликтов.

Проходящая Олимпиада в Париже наглядно показала, как можно одним мероприятием столкнуть лбами представителей традиционной семьи и ЛГБТ, оскорбить чувства верующих и возмутить общественный резонанс, допустимо ли выступать трансгендерам в женском боксе.

И если бойкоты по неспортивным причинам в истории Олимпийских игр не новость, то споры вокруг половой принадлежности спортсменов, наверняка, удивили бы общественность всего несколько Олимпиад назад.

Однако на сегодня спорить и сомневаться в том, является Иман Хелиф женщиной или мужчиной – стало частью привычной реальности. За этот по сути своей странный предмет для дискуссии стоит «благодарить» демонстративное стремление к западной толерантности. Когда из желания угодить политическим трендам и не дай Бог не огорчить очередной тип меньшинств, начинают пренебрегать большинством «обычных». Ущемляя их интерес и права зачастую.

Так неразбериха вокруг боя итальянской спортсменки с Иман Хелиф ставит в затруднительное положение их двоих. Ведь проводить уточняющий гендерный тест якобы унижает достоинство человека. Зато продолжать муссировать версии, может ли конкретная женщина оказаться трансгендером – это как будто не так обидно. В то время как итальянке предлагается лишь вариант домыслов и смирения. Не про сближение в спорте вышла история, в общем. Не кубертеновская.