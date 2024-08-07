«Симбиоз спорта с политикой становится почвой конфликтов». Дзиодзина об ОИ в Париже

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Основное отличие современного олимпийского движения, что отдаляет его от изначальных кубертеновских тезисов, заключается в том, что симбиоз спорта с политикой становится почвой конфликтов.
Проходящая Олимпиада в Париже наглядно показала, как можно одним мероприятием столкнуть лбами представителей традиционной семьи и ЛГБТ, оскорбить чувства верующих и возмутить общественный резонанс, допустимо ли выступать трансгендерам в женском боксе.
И если бойкоты по неспортивным причинам в истории Олимпийских игр не новость, то споры вокруг половой принадлежности спортсменов, наверняка, удивили бы общественность всего несколько Олимпиад назад.
Однако на сегодня спорить и сомневаться в том, является Иман Хелиф женщиной или мужчиной – стало частью привычной реальности. За этот по сути своей странный предмет для дискуссии стоит «благодарить» демонстративное стремление к западной толерантности. Когда из желания угодить политическим трендам и не дай Бог не огорчить очередной тип меньшинств, начинают пренебрегать большинством «обычных». Ущемляя их интерес и права зачастую.
Так неразбериха вокруг боя итальянской спортсменки с Иман Хелиф ставит в затруднительное положение их двоих. Ведь проводить уточняющий гендерный тест якобы унижает достоинство человека. Зато продолжать муссировать версии, может ли конкретная женщина оказаться трансгендером – это как будто не так обидно. В то время как итальянке предлагается лишь вариант домыслов и смирения. Не про сближение в спорте вышла история, в общем. Не кубертеновская.
Алена Дзиодзина:
Не менее странно себя проявили организаторы Олимпийских игр, которые сначала допустили скандальный перформанс во время открытия. А когда общество ассоциативно связало сцену с «Тайной вечерей», то сильно удивились, что большинство не разглядело в главном персонаже Диониса. Хотя не нужно быть «семи пядей во лбу», чтобы спрогнозировать возмущение в социальном обществе. И причин упущения тут немного. Но, скорее всего, при погоне за демонстрацией толерантности, эмпатийность к другой части общества потерялась. Так на примере только этих двух эпизодов проходящей Олимпиады мы видим, что любая, даже самая добрая идея о терпимости и принятии, способна нести ущерб, если нет баланса. В то время как спортивным организациям лучше бы непосредственно спортом и заниматься.
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