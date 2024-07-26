Чего ожидать от Урсулы фон дер Ляйен после переизбрания на пост главы Еврокомиссии? Ответила Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В этом месяце Урсулу фон Дер Ляйен переизбрали на должность председателя Еврокомиссии. В тот же день заседания Европарламента по случаю выборов она озвучила весьма информативное заявление из своей программы «на пятилетку». По сути, оно говорит о том, что свобода слова в странах ЕС – это миф.

«Если вы доверитесь мне сегодня, то Еврокомиссия предложит европейский щит демократии», – обратилась фон Дер Ляйен к представителям государств коллективной Европы. Согласно ее же словам, данный щит задуман якобы из мотива противодействия информационным и киберугрозам. Но если учесть содержание остальных слов фон дер Ляйен, то становится очевидно, что она имеет в виду более жесткий контроль информации, чем теперь. Когда поддержка так называемой независимой журналистики, подразумевает лишь одну парадигму мышления. В то время, как любая неудобная альтернатива обозначаются переизбранной фон дер Ляйен как угроза.

Так что если на первый взгляд и может показаться, что переизбранный председатель Еврокомиссии якобы переживает за ясность умов, то при более детализированном погружении в ее речь становится очевидно, что из-за подавляющего употребления слова «демократия» при выступлении – больше возможности сформировать реалистичное мнение план «щита» не приемлет. Ведь любое не попадающее в общую парадигму событие или сообщение без труда можно отфильтровать как ненужное и угрожающее. Для демократии.