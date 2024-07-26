Чего ожидать от Урсулы фон дер Ляйен после переизбрания на пост главы Еврокомиссии? Ответила Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В этом месяце Урсулу фон Дер Ляйен переизбрали на должность председателя Еврокомиссии. В тот же день заседания Европарламента по случаю выборов она озвучила весьма информативное заявление из своей программы «на пятилетку». По сути, оно говорит о том, что свобода слова в странах ЕС – это миф.
«Если вы доверитесь мне сегодня, то Еврокомиссия предложит европейский щит демократии», – обратилась фон Дер Ляйен к представителям государств коллективной Европы. Согласно ее же словам, данный щит задуман якобы из мотива противодействия информационным и киберугрозам. Но если учесть содержание остальных слов фон дер Ляйен, то становится очевидно, что она имеет в виду более жесткий контроль информации, чем теперь. Когда поддержка так называемой независимой журналистики, подразумевает лишь одну парадигму мышления. В то время, как любая неудобная альтернатива обозначаются переизбранной фон дер Ляйен как угроза.
Так что если на первый взгляд и может показаться, что переизбранный председатель Еврокомиссии якобы переживает за ясность умов, то при более детализированном погружении в ее речь становится очевидно, что из-за подавляющего употребления слова «демократия» при выступлении – больше возможности сформировать реалистичное мнение план «щита» не приемлет. Ведь любое не попадающее в общую парадигму событие или сообщение без труда можно отфильтровать как ненужное и угрожающее. Для демократии.
Алена Дзиодзина:
Вероятно, в определенном смысле, оно и правда представляет угрозу, но ключевой вопрос только в том – для кого конкретно: для социального общества европейцев или все же западно-европейской парадигме в политике. Справедливо заметить, что разница может оказаться существенной. Ведь интересы конкретных людей, что управляют Европой, могут не совпадать с реальностью. В то время, как под видом щита демократии включаются нужные фильтры.
И если оценить общие настроения в странах Европы, то даже в составе Европарламента мнение депутатов по ключевым вопросам все чаще расходится. Точно так же и представления в социальном обществе стран ЕС покачнулись с идеи внешнего врага у ворот на проблематику своих государств и эффективность состава правительства. Где отсылка к внешним причинам все меньше работает. Потому предложение фон дер Ляйен о внедрении «щита» демократичного строя становится объяснимым. Только не мотивами социальной пользы народов, а скорее мотивами власти в странах ЕС.
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