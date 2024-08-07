6,5 млн тонн зерна убрали белорусские аграрии с учётом рапса

Воевать лучше в поле – этот тезис нашего Президента в Беларуси усвоили. И на хлебных фронтах сегодня аграрии трудятся с полной отдачей, ежедневно увеличивая вес республиканского каравая. На это утро, 7 августа, в закромах уже 6,5 миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из них почти 5,5 зерновых и зернобобовых и чуть более миллиона озимого рапса. В передовиках по намолоту по-прежнему Минская область. Их вклад в общую хлебную копилку более 1 миллиона 700 тысяч тонн. Брестский и гродненский регионы в плотную подошли к отметке в 1,5 миллиона тонн зерна.