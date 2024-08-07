В Британии в ходе массовых беспорядков арестовали более 400 человек

Беспорядки продолжаются в Соединенном Королевстве с прошлого вторника, 30 июля. Повод – трагедия в городе Саутпорт, где 17-летний подросток с ножом напал на участниц детского танцевального мастер-класса. Жертвами стали три девочки, еще восемь детей были ранены.

В ходе акций протеста по всей стране пострадали десятки правоохранителей, сожжены несколько магазинов, полицейских участков и автомобилей. Причастные к этому ощутят всю силу закона, пообещал глава правительства в заявлении, показанном всеми телеканалами. Более 400 человек уже арестованы, сотне предъявлены обвинения. Некоторые из них связаны с деятельностью в интернете, отдельные люди уже предстали перед судом.