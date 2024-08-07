Прямой эфир

В Британии в ходе массовых беспорядков арестовали более 400 человек

07 августа 2024 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер Британии пообещал участникам беспорядков судебные приговоры в течение недели. Заявление сделано после заседания чрезвычайного правительственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии в ходе массовых беспорядков арестовали более 400 человек-1

Беспорядки продолжаются в Соединенном Королевстве с прошлого вторника, 30 июля. Повод – трагедия в городе Саутпорт, где 17-летний подросток с ножом напал на участниц детского танцевального мастер-класса. Жертвами стали три девочки, еще восемь детей были ранены.

В Британии в ходе массовых беспорядков арестовали более 400 человек-4

В ходе акций протеста по всей стране пострадали десятки правоохранителей, сожжены несколько магазинов, полицейских участков и автомобилей. Причастные к этому ощутят всю силу закона, пообещал глава правительства в заявлении, показанном всеми телеканалами. Более 400 человек уже арестованы, сотне предъявлены обвинения. Некоторые из них связаны с деятельностью в интернете, отдельные люди уже предстали перед судом.

# Акции протеста # общество # Новости Великобритании

Другие новости рубрики

Все новости
Учебно-полевые сборы военно-патриотических клубов МЧС проходят в Логойском районе
07 августа 2024 07:18

Учебно-полевые сборы военно-патриотических клубов МЧС проходят в Логойском районе

Мужчина расслабляется – насколько белорусам свойственен матриархат?
06 августа 2024 20:29

Мужчина расслабляется – насколько белорусам свойственен матриархат?

Лебедева: У нас есть сильный дух, который не сломить! И об этом нужно помнить
06 августа 2024 20:17

Лебедева: У нас есть сильный дух, который не сломить! И об этом нужно помнить