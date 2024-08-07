Учебно-полевые сборы военно-патриотических клубов МЧС проходят в Логойском районе

Преодолеть скалодром и тропу выживания, оказать первую помощь. Учебно-полевые сборы военно-патриотических клубов МЧС в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнуются 9 команд, в их составе ребята из всех регионов Беларуси. Несколько дней юные спасатели будут проходить испытания, участвовать в конкурсах, покажут спортивную подготовку, творческие способности и знания по безопасности жизнедеятельности. Полученные навыки пригодятся в будущем, ведь многие планируют связать свою жизнь с пожарной службой.

Я учусь в МЧС-классе, и мне нравится эта сфера. Нравится помогать людям и хочется стать спасателем. Самый интересный конкурс для меня, наверное, эстафета. Я бегу этап с баллоном на сжатом воздухе, и, мне кажется, он самый интересный.

Андрей Козич, начальник управления идеологической работы МЧС Беларуси:

Воспитанники наших военно-патриотических клубов, их на данный момент 108. Это лучшие ребята, которые показали самые высокие навыки, результаты в период своей подготовки в военно-патриотических клубах. Сборы, кроме спортивного начала, несут еще очень большой патриотический момент. Ребята получают очень много навыков спасательных. Им пригодится во взрослой жизни, и на самом деле они станут настоящими патриотами и защитниками своего Отечества.