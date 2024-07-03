Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Исходя из того, как в социально-политическом пространстве говорит и поступает Александр Лукашенко, можно увидеть, что его главный «рецепт» независимого государства кроется в том, чтобы жить и созидать с миром: мирно трудиться, мирно относиться к своим союзникам и с учетом уникальных возможностей мирно превращать их в достояние.

Во время торжественного заседания в честь Дня Независимости глава государства в очередной раз напомнил, как важно каждому быть занятым делом. Своим! И не расплескивать личный ресурс в абсолютно пустую вражду и ненависть. Потому как, развивая свои возможности изнутри, страна закономерным образом способна становиться более сильной и независимой. Даже когда подавляют извне. Пример тому – отношения Беларуси и санкций: чем больше те давят, тем сильнее сопротивление. Встречное.

«Западные так называемые партнеры сделали все, чтобы наши предприятия развалились. А они работают. Нам перекрыли логистические пути на Запад, мы проложили новые, на Восток и на Север. Отказались от наших товаров – их у нас с удовольствием покупают жители других стран», – подчеркнул белорусский Президент на мероприятии. Если подвести общий итог: давление с внешней стороны есть, но на утрату суверенитета страны оно не влияет. Беларусь развивается. Вопреки. И кому от зарубежного подавления стало хуже (ответ зачастую печальный), если смотреть под ракурсом «Запада». Ведь абсолютно закономерно, что все, что зарубежные власти тратят на войны, никак не приумножает ресурсы их стран. Сколько бы им ни казалось, что, подавляя соперника, можно было бы стать сильнее. Поистине все они остаются в лучшем случае прежними. И то, до поры и времени. И лишь на первый взгляд.