Дзиодзина: указ Лукашенко для пенсионеров больше и глубже, чем деньги

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

На днях Александр Лукашенко принимал у себя с рабочим докладом председателя Федерации профсоюзов. Одной из обсуждаемых тем стало материальное подкрепление тех, кто, минув рубеж пенсионного возраста, все равно хотел бы продолжить работать. После встречи с главой государства председатель ФПБ подчеркнул, что планируемая финансовая прибавка к зарплате трудящихся пенсионеров связана с индивидуальным коэффициентом заработка (ИКЗ). Ведь из-за его характерных деталей на сегодня работающий пенсионер получает меньше, чем мог бы. Потому Президент поставил задачу внести нормативный акт, который бы это исправил – и условия для работы улучшились. Вне всяких сомнений, что так поступить – справедливо. «Нужно понимать, что это высококвалифицированные специалисты, которые подготовлены к работе, имеют крепкое здоровье, готовы трудиться на благо своего предприятия, общества, своей семьи», – прокомментировал председатель ФПБ данный указ Президента после встречи с главой государства.