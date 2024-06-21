Дзиодзина: указ Лукашенко для пенсионеров больше и глубже, чем деньги
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
На днях Александр Лукашенко принимал у себя с рабочим докладом председателя Федерации профсоюзов. Одной из обсуждаемых тем стало материальное подкрепление тех, кто, минув рубеж пенсионного возраста, все равно хотел бы продолжить работать.
После встречи с главой государства председатель ФПБ подчеркнул, что планируемая финансовая прибавка к зарплате трудящихся пенсионеров связана с индивидуальным коэффициентом заработка (ИКЗ). Ведь из-за его характерных деталей на сегодня работающий пенсионер получает меньше, чем мог бы. Потому Президент поставил задачу внести нормативный акт, который бы это исправил – и условия для работы улучшились. Вне всяких сомнений, что так поступить – справедливо.
«Нужно понимать, что это высококвалифицированные специалисты, которые подготовлены к работе, имеют крепкое здоровье, готовы трудиться на благо своего предприятия, общества, своей семьи», – прокомментировал председатель ФПБ данный указ Президента после встречи с главой государства.
Алена Дзиодзина:
Но если взглянуть на указ Александра Лукашенко глазами психолога, то для людей пенсионного возраста это даже больше и глубже, чем деньги. Ведь, помимо базовой необходимости себя обеспечивать, каждому важно быть признанным. И какого бы человек ни был возраста, то психологически это больно, если его профессиональные опыт и знания «обесценили». В то время как прибавка к зарплате служит ощутимым подтверждением ценности того, что сотрудник умеет и знает.
В то же время, у психологии пенсионного возраста есть и своя особенность. Так, например, потребность делиться опытом с теми, кто более молод. Одни и правда «находят себя» в семье, в большей степени погружаясь в быт, воспитание внуков и помогая советом с позиции опыта. Но зачастую одной из бед пенсионного возраста становится то, что не каждому удается обзавестись семьей в течение жизни. И когда такой человек прекращает работать, то закономерно сильнее становится одиночество.
В то время как возможность продолжить работать на своем предприятии предполагает контакт с коллегами, социальность, необходимость делиться накопленным опытом знаний в профессии, материальная поддержка тут тоже не лишняя. Ведь одинокий пенсионер должен рассчитывать на себя. С этой позиции поддержка главы государства благодаря предстоящим правкам и доработке трудового законодательства – это не только стратегически важное решение для эффективности предприятий, но и с позиции психологии личности ценно не менее.
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