Она рассказала о своём новогоднем желании прямо на Послании и задала Лукашенко сразу 3 вопроса

Новости Беларуси. Послание в 2022 году было особенным. Не только по содержанию, но и по форме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства адресовал три вопроса белорусам.

Ольга Коршун, СТВ:

Универсальных ответов на них нет. Это, скорее, квинтэссенция нашего настоящего и будущего и темы для глобального осмысления. И отметим такую деталь. До 2000-го года Президент обращался только к Национальному собранию. А после круг расширился, адресатом Послания, помимо депутатов, стали и простые белорусы. Это, естественно, сказалось и на темах. Их круг тоже расширился. К экономике добавилась внешняя политика, безопасность, социалка. Одним словом, отныне Послания Президента стали руководством по всем сферам нашей жизни. Но эти Послания не превратились в чисто формальную речь. Многие фразы Президента уходят в народ. Ну, чего только стоит «Любимую не отдают». Это уже бренд. И это Послание не обошлось без своих характерностей. Об атмосфере во Дворце Республики – и не столько политической – поговорим с Аленой Сыровой. Наверное, одна из фишек этого Послания – то, что задавали вопросы из зала. Раньше, насколько я помню, это могли делать только депутаты. Да?

Алена Сырова, политический обозреватель:

Именно так. Сейчас был такой формат открытого микрофона. Действительно, Президенту задавали очень разные вопросы. Спрашивали о том, будут ли воевать белорусские срочники на чужой земле, говорили и о всебелорусской, вернее, всемолодежной стройке в Хатынм, но меня больше всего зацепил вопрос девушки Ани из Витебска, это смелая девушка. Несмотря на улыбки более опытных зрителей в зале, спросила Президента и вызвала такое умиление у главы государства, думаю, и у всего зала.

Мои родители в прошлом году отметили серебряную свадьбу. И я очень хочу, чтобы они, мой муж и я смогли разделить ту радость посещения Дворца Независимости. Читайте здесь. Ольга Коршун:

Мне кажется, что это значит, что для Президента не бывает маленьких или больших вопросов, важных или неважных. Все вопросы он воспринимает и решает как то, что волнует наших людей. Мне тоже этот вопрос очень понравился. И мы связались с нашей активисткой, с Анной из Витебска. Так когда же экскурсия во Дворец Независимости?

Анна Козлова, врач-интерн Витебской областной клинической больницы:

Да, со мной связались в следующий же час после моего вопроса. Пока не хочу открывать дату, не хочу, чтобы сорвалось, но обещают, что на следующей неделе уже будет точная информация. Также планируется экскурсия для 70-80 студентов. Алена Сырова:

Анна, вы так тепло рассказывали о своих родителях. Нам, конечно, очень интересно увидеть их.

Анна Козлова:

Да, конечно, есть фотографии. Это мои родители, и в прошлом году они отмечали серебряную свадьбу. А 2 февраля этого года им уже будет 26 лет. Ольга Коршун:

Вообще, как ты решилась задать вопрос Президенту? Эта была импровизация или это заранее подготовленная речь? Анна Козлова:

О том, что будет открытый микрофон, я узнала буквально за день до этого мероприятия. Я немножко сомневалась, стоит ли, однако сам вопрос про День отца я уже вынашивала где-то год. А желанию, чтобы моя семья посетила Дворец Независимости, уже более пяти лет. И даже могу сказать, что на Новый год под бой курантов это было именно то желание, которое я загадывала.