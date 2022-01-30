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Она рассказала о своём новогоднем желании прямо на Послании и задала Лукашенко сразу 3 вопроса

30 января 2022 19:00
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Новости Беларуси. Послание в 2022 году было особенным. Не только по содержанию, но и по форме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства адресовал три вопроса белорусам.  

Она рассказала о своём новогоднем желании прямо на Послании и задала Лукашенко сразу 3 вопроса-1

Ольга Коршун, СТВ:  
Универсальных ответов на них нет. Это, скорее, квинтэссенция нашего настоящего и будущего и темы для глобального осмысления.  

И отметим такую деталь. До 2000-го года Президент обращался только к Национальному собранию. А после круг расширился, адресатом Послания, помимо депутатов, стали и простые белорусы. Это, естественно, сказалось и на темах. Их круг тоже расширился. К экономике добавилась внешняя политика, безопасность, социалка. Одним словом, отныне Послания Президента стали руководством по всем сферам нашей жизни.  

Но эти Послания не превратились в чисто формальную речь. Многие фразы Президента уходят в народ. Ну, чего только стоит «Любимую не отдают». Это уже бренд. И это Послание не обошлось без своих характерностей.  

Об атмосфере во Дворце Республики – и не столько политической – поговорим с Аленой Сыровой.  

Наверное, одна из фишек этого Послания – то, что задавали вопросы из зала. Раньше, насколько я помню, это могли делать только депутаты. Да?  

Она рассказала о своём новогоднем желании прямо на Послании и задала Лукашенко сразу 3 вопроса-4

Алена Сырова, политический обозреватель:  
Именно так. Сейчас был такой формат открытого микрофона. Действительно, Президенту задавали очень разные вопросы. Спрашивали о том, будут ли воевать белорусские срочники на чужой земле, говорили и о всебелорусской, вернее, всемолодежной стройке в Хатынм, но меня больше всего зацепил вопрос девушки Ани из Витебска, это смелая девушка. Несмотря на улыбки более опытных зрителей в зале, спросила Президента и вызвала такое умиление у главы государства, думаю, и у всего зала.  

Она рассказала о своём новогоднем желании прямо на Послании и задала Лукашенко сразу 3 вопроса-7

Мои родители в прошлом году отметили серебряную свадьбу. И я очень хочу, чтобы они, мой муж и я смогли разделить ту радость посещения Дворца Независимости. Читайте здесь.  

Ольга Коршун:  
Мне кажется, что это значит, что для Президента не бывает маленьких или больших вопросов, важных или неважных. Все вопросы он воспринимает и решает как то, что волнует наших людей. Мне тоже этот вопрос очень понравился. И мы связались с нашей активисткой, с Анной из Витебска.  

Так когда же экскурсия во Дворец Независимости?  

Она рассказала о своём новогоднем желании прямо на Послании и задала Лукашенко сразу 3 вопроса-10

Анна Козлова, врач-интерн Витебской областной клинической больницы:  
Да, со мной связались в следующий же час после моего вопроса. Пока не хочу открывать дату, не хочу, чтобы сорвалось, но обещают, что на следующей неделе уже будет точная информация. Также планируется экскурсия для 70-80 студентов.  

Алена Сырова:  
Анна, вы так тепло рассказывали о своих родителях. Нам, конечно, очень интересно увидеть их.  

Она рассказала о своём новогоднем желании прямо на Послании и задала Лукашенко сразу 3 вопроса-13

Анна Козлова:  
Да, конечно, есть фотографии. Это мои родители, и в прошлом году они отмечали серебряную свадьбу. А 2 февраля этого года им уже будет 26 лет.  

Ольга Коршун:  
Вообще, как ты решилась задать вопрос Президенту? Эта была импровизация или это заранее подготовленная речь?  

Анна Козлова:  
О том, что будет открытый микрофон, я узнала буквально за день до этого мероприятия. Я немножко сомневалась, стоит ли, однако сам вопрос про День отца я уже вынашивала где-то год. А желанию, чтобы моя семья посетила Дворец Независимости, уже более пяти лет. И даже могу сказать, что на Новый год под бой курантов это было именно то желание, которое я загадывала.  

Она рассказала о своём новогоднем желании прямо на Послании и задала Лукашенко сразу 3 вопроса-16

Алена Сырова:  
Спасибо. Думайте желание на следующий год.  

Ольга Коршун:  
И, несмотря, возможно, на те улыбки, которые вызвал вопрос Ани у некоторых сидящих в зале, мне кажется, что в этой девушки есть именно та дерзость в хорошем смысле, о которой говорил Президент – обо всех наших молодых людях в Беларуси.  

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Ольга Коршун # Алена Сырова # Анна Козлова # Фотофакт

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