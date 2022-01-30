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И самоирония, и лёгкий троллинг оппонентов. Об атмосфере на Послании рассказала журналистка пула

30 января 2022 19:34
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Новости Беларуси. Послание в 2022 году было особенным. Не только по содержанию, но и по форме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Ольга Коршун, СТВ:  
Об атмосфере во Дворце Республики – и не столько политической – поговорим с Аленой Сыровой.  

И самоирония, и лёгкий троллинг оппонентов. Об атмосфере на Послании рассказала журналистка пула-1

Алена Сырова, политический обозреватель:  
Вообще отрадно, что, несмотря на такой милитари-характер Послания, о котором говорят многие эксперты, все же нашлось место юмору.  

Ольга Коршун:  
И юмор был всегда, я хочу сказать.  

Алена Сырова:  
Ну да, в этот раз и самоирония, и легкий троллинг оппонентов.  

И самоирония, и лёгкий троллинг оппонентов. Об атмосфере на Послании рассказала журналистка пула-4

Ольга Коршун:  
То есть много было об оборонке, о безопасности. И это действительно так. Но вот облако из слов говорит о том, что все-таки Послание было направлено на консолидацию: мы, все, нам, вы, надо, будет.

Алена Сырова:
Президент действительно призывал не раз к консолидации во время своей речи, очень много говорил о единстве. Даже сам жест, что во Дворец Республики заслушивать Послание пригласили не только представителей Национального собрания, не только министров, но и обычных белорусов, активных и неравнодушных, как раз таки об этом говорит. Сложилось впечатление по примеру прошлого года, что это был даже некий такой ВНС. Так вот, что касается Всебелорусского народного собрания, много обсуждают, много спорят о статусе ВНС, о его полномочиях. Глава государства все же посчитал нужным и расставил точки над i.  

И самоирония, и лёгкий троллинг оппонентов. Об атмосфере на Послании рассказала журналистка пула-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Всебелорусское народное собрание будет обладать определенными полномочиями, которые не пересекаются с полномочиями других ветвей власти. Более того, чтобы не породить конфликт, в ВНС будут участвовать и наши депутаты, и наши сенаторы, и глава государства, и наши местные органы власти. Мы вместе будем собираться здесь и определять пути нашего развития. Но если кому-то захочется с этих путей свернуть, которые мы или вы определите, мы дадим этому отпор – законно, не на улицах! Вот в чем смысл. И последнее, еще раз повторяю: ВНС – это не надуманная форма нашей власти, это не из космоса взятая структура. У нас их было шесть, и в трудные периоды это народное вече спасало нашу страну, вразумляло тех, кто хотел разрушить наше государство.  

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И самоирония, и лёгкий троллинг оппонентов. Об атмосфере на Послании рассказала журналистка пула-10

Алена Сырова:  
Тот, который прозвучал в самом начале выступления Президента. Это ответ на вопрос, а будет ли война. Его так или иначе подспудно, пусть и не озвучивая вслух, в эти дни задает себе каждый. С учетом той информационной политики, которые проводят наши западные партнеры, с учетом атмосферы, которая сейчас витает вокруг в том числе и наших рубежей, не тревожиться насчет возможных боевых действий просто невозможно. И ответ главы государства имел такой эффект ледяного душа. Отрезвляющий и, безусловно, заставляющий задуматься и понять всю серьезность ситуации.  

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Ольга Коршун # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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