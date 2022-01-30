И самоирония, и лёгкий троллинг оппонентов. Об атмосфере на Послании рассказала журналистка пула

Новости Беларуси. Послание в 2022 году было особенным. Не только по содержанию, но и по форме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Об атмосфере во Дворце Республики – и не столько политической – поговорим с Аленой Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Вообще отрадно, что, несмотря на такой милитари-характер Послания, о котором говорят многие эксперты, все же нашлось место юмору. Ольга Коршун:

И юмор был всегда, я хочу сказать. Алена Сырова:

Ну да, в этот раз и самоирония, и легкий троллинг оппонентов.

Ольга Коршун:

То есть много было об оборонке, о безопасности. И это действительно так. Но вот облако из слов говорит о том, что все-таки Послание было направлено на консолидацию: мы, все, нам, вы, надо, будет. Алена Сырова:

Президент действительно призывал не раз к консолидации во время своей речи, очень много говорил о единстве. Даже сам жест, что во Дворец Республики заслушивать Послание пригласили не только представителей Национального собрания, не только министров, но и обычных белорусов, активных и неравнодушных, как раз таки об этом говорит. Сложилось впечатление по примеру прошлого года, что это был даже некий такой ВНС. Так вот, что касается Всебелорусского народного собрания, много обсуждают, много спорят о статусе ВНС, о его полномочиях. Глава государства все же посчитал нужным и расставил точки над i.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всебелорусское народное собрание будет обладать определенными полномочиями, которые не пересекаются с полномочиями других ветвей власти. Более того, чтобы не породить конфликт, в ВНС будут участвовать и наши депутаты, и наши сенаторы, и глава государства, и наши местные органы власти. Мы вместе будем собираться здесь и определять пути нашего развития. Но если кому-то захочется с этих путей свернуть, которые мы или вы определите, мы дадим этому отпор – законно, не на улицах! Вот в чем смысл. И последнее, еще раз повторяю: ВНС – это не надуманная форма нашей власти, это не из космоса взятая структура. У нас их было шесть, и в трудные периоды это народное вече спасало нашу страну, вразумляло тех, кто хотел разрушить наше государство. Читайте также: Кочанова в розовом костюме в стиле Шанель и термокружка у Президента. Обратили внимание на все детали Послания Она рассказала о своем новогоднем желании прямо на Послании и задала Лукашенко сразу 3 вопроса «Деньги на деревьях не растут». Какие выводы молодежь сделала из Послания Президента? Ольга Коршун:

Какой для тебя его тезис и как для журналиста пула и как для гражданина Беларуси стал основным?