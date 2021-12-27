Щёкин: в каждом государстве общество выступает и требует от власти. А у нас государство просит и требует от общества

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Вы нас подводите к тому, а надо ли выучить всю Конституцию? Никто наизусть ее не выучит. Сам процесс конституционной реформы важен чем? Он поддержит высокий уровень гражданской мобилизации и ответственности. Фактически Конституция выполняет три основные функции. Первая – она закладывает основы политической системы конституционного строя. У кого какие полномочия, какое взаимодействие, как это работает в кризисной ситуации. Мы это уточняем. Вторая – это общественный договор между государством и гражданином. Какие обязанности, какие права. Мы переходим от модели патерналистского государства к государству-партнеру. Это тоже было, кстати, на Всебелорусском собрании в программе социально-экономического развития. Естественно, не надо нам тут обвинять тунеядцев или иждивенцев, но у части граждан возникает вопрос: но мы так привыкли, государство многое берет на себя. Как будет сейчас?
Проект изменений в Конституцию доступен для белорусов. Где с ним можно ознакомиться? Читайте здесь.
И мы подтверждаем: государство ни от чего не отказывается, ни от каких гарантий. Но гражданин, и подчеркиваем это, несет ответственность. Ведь мы по медицине фиксируем что? Да, гражданину предоставляется бесплатная медицина. Но сейчас ведь реальность какова? Что очень много платных центров тоже появилось. Если ты хочешь и несешь ответственность, ты можешь этим пользоваться. За время, за четверть века появилось очень много такого, что нужно учитывать. Защита персональных данных в интернете. Государство обозначает важность этой проблемы. Естественно, Конституция не может исчерпать все. И третья важная функция – это идеологический документ. Мы фиксируем, во что мы верим. Это наш символ веры. Гражданский. Поэтому он начинается словами преамбулы. Мы – белорусы, и мы провозглашаем вот эту идеологическую платформу. Политическая система, общественный договор, если угодно, основа национальной идеи. Это и есть Конституция. Мне кажется, очень важно этот посыл сейчас донести до наших граждан и услышать обратную связь.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Кстати, в развитии это своего рода манифест будущего, будущих наших поколений. И абстрагируясь от всех статей – кому надо, тот изучит. И мы попросим всех внимательно посмотреть, чтобы потом не обвинять друг друга. Редко бывало в мире, когда государство брало на себя ответственность мало того, что воспитывать общество, делать все возможные, создавать условия, взращивать гражданское общество и вести по определенному пути. Ведь в каждом государстве – посмотрите, в Европе, везде – гражданское общество какое-то выступает и требует от власти. А у нас государство просит и требует от общества. Посмотрите, вам предложили. То есть здесь еще вот какой, может быть даже философский, вопрос. Я всегда им задаюсь. Готово ли наше общество потом, после принятия этой Конституции, из своей стереотипности принять все эти положения и исполнять их? И здесь предстоит не только законотворческая работа, но и идеологическая работа. Очень много трудиться над мозгами людей.
Читайте также:
«Надо уметь говорить «спасибо» за то, что тебе страна дала». Мнения экспертов о социальном государстве
«Простой человек точно не юрист, не политик». Чего хотят от Конституции белорусы?
Марина Ленчевская: «Основной посыл – то, что это Конституция для народа. Для белорусского народа»