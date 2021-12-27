Щёкин: в каждом государстве общество выступает и требует от власти. А у нас государство просит и требует от общества

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Вы нас подводите к тому, а надо ли выучить всю Конституцию? Никто наизусть ее не выучит. Сам процесс конституционной реформы важен чем? Он поддержит высокий уровень гражданской мобилизации и ответственности. Фактически Конституция выполняет три основные функции. Первая – она закладывает основы политической системы конституционного строя. У кого какие полномочия, какое взаимодействие, как это работает в кризисной ситуации. Мы это уточняем. Вторая – это общественный договор между государством и гражданином. Какие обязанности, какие права. Мы переходим от модели патерналистского государства к государству-партнеру. Это тоже было, кстати, на Всебелорусском собрании в программе социально-экономического развития. Естественно, не надо нам тут обвинять тунеядцев или иждивенцев, но у части граждан возникает вопрос: но мы так привыкли, государство многое берет на себя. Как будет сейчас?

Проект изменений в Конституцию доступен для белорусов. Где с ним можно ознакомиться? Читайте здесь.

И мы подтверждаем: государство ни от чего не отказывается, ни от каких гарантий. Но гражданин, и подчеркиваем это, несет ответственность. Ведь мы по медицине фиксируем что? Да, гражданину предоставляется бесплатная медицина. Но сейчас ведь реальность какова? Что очень много платных центров тоже появилось. Если ты хочешь и несешь ответственность, ты можешь этим пользоваться. За время, за четверть века появилось очень много такого, что нужно учитывать. Защита персональных данных в интернете. Государство обозначает важность этой проблемы. Естественно, Конституция не может исчерпать все. И третья важная функция – это идеологический документ. Мы фиксируем, во что мы верим. Это наш символ веры. Гражданский. Поэтому он начинается словами преамбулы. Мы – белорусы, и мы провозглашаем вот эту идеологическую платформу. Политическая система, общественный договор, если угодно, основа национальной идеи. Это и есть Конституция. Мне кажется, очень важно этот посыл сейчас донести до наших граждан и услышать обратную связь.