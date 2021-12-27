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«Простой человек точно не юрист, не политик». Чего хотят от Конституции белорусы?

27 декабря 2021 17:59
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Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Мы говорим о том, что Конституцию мы принимаем, потому что у нас в принципе мир меняется. Естественно, меняется и политическая система, и где-то догоняют социальная система и прогресс. Но одно остается неизменным – социальная направленность Конституции. Это так?  

Проект изменений в Конституцию доступен для белорусов. Где с ним можно ознакомиться? Читайте здесь.  

«Простой человек точно не юрист, не политик». Чего хотят от Конституции белорусы?-1

Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:  
Я продолжаю идею подарков, которая была заложена только что. Тоже хотел бы преподнести вот этот подарок, исходя из логики, что лучший подарок – это книга. Я как раз и пишу о социально-экономической безопасности. И писать об этом меня сподвигли события прошлого года. Я с удовольствием вам ее вручаю. Вы знаете, уже было сказано о том, куда плывет наш корабль. Во-первых, наш корабль точно не потопить. Во-вторых, простой человек точно не юрист, не политик. Он должен понимать, куда движется наш корабль и какой вектор. Например, только в Минской области несколько моногородов, которые завязаны исключительно на промышленные предприятия. Жодино, Солигорск. И, кстати говоря, малонаселенные пункты, агрогородки тоже завязаны на промышленные предприятия агропромышленного комплекса. Эти люди, связывая судьбу с этими малыми населенными пунктами, хотят видеть перспективы своего развития. Вот здесь, в студии, на этом логотипе уже главные слова были написаны – стабильность, спокойствие. Я бы добавил сюда еще слово справедливость. И это самое честное, что может государство предложить свои согражданам. И, собственно говоря, изменения в Конституцию, весь этот процесс – а это процесс, это не только документ. Это еще и референдум, электоральная активность на этом референдуме. Они ответят на вопрос, куда мы развиваемся. Вектор важен, потому что наше индустриальное развитие связано с нашим большим восточным соседом. Это и ресурсы сырьевые, и рынок сбыта, и, кстати говоря, технологии. Ведь у Запада нет уже сегодня монополистического некого влияния на технологии. Ведь и Китай, и Россия могут предложить аналогичные, а иногда лучшие технологии.  

«Простой человек точно не юрист, не политик». Чего хотят от Конституции белорусы?-4

Кирилл Казаков:  
Разговор идет о технологическом суверенитете.  

Дмитрий Швайба:  
Это технологический суверенитет, но это и такая перспектива для рядового гражданина, для его семьи, для его профессиональной ориентации. Вы знаете, даже рынки сбыта нам не предлагались у многих тех политиканов, которые некий вариант развития страны предлагали. Ведь они же подспудно понимали, что нет рынков сбыта в той конструкции, которую они предлагают. Ведь не открою, наверное, большой тайны никому, что главный орган в Европейском союзе не те политические деятели, органы важные, органчики подпевающие, которые в топах новостей всегда находятся. А Таможенный комитет этой структуры, который очень внимательно отслеживает, какие технологии попадают, какой товар. И он ровно столько не будет попадать на эти рынки, как мы их называем, премиальные, пока не появится аналог на этом рынке. Так устроен мир и люди, все более это понимая, идут сегодня к февралю. И они, я уверен, будут активны и сделают свой правильный выбор.  

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# Конституция # общество # Кирилл Казаков # Дмитрий Швайба # Фотофакт

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