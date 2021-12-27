«Простой человек точно не юрист, не политик». Чего хотят от Конституции белорусы?

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы говорим о том, что Конституцию мы принимаем, потому что у нас в принципе мир меняется. Естественно, меняется и политическая система, и где-то догоняют социальная система и прогресс. Но одно остается неизменным – социальная направленность Конституции. Это так? Проект изменений в Конституцию доступен для белорусов. Где с ним можно ознакомиться? Читайте здесь.

Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:

Я продолжаю идею подарков, которая была заложена только что. Тоже хотел бы преподнести вот этот подарок, исходя из логики, что лучший подарок – это книга. Я как раз и пишу о социально-экономической безопасности. И писать об этом меня сподвигли события прошлого года. Я с удовольствием вам ее вручаю. Вы знаете, уже было сказано о том, куда плывет наш корабль. Во-первых, наш корабль точно не потопить. Во-вторых, простой человек точно не юрист, не политик. Он должен понимать, куда движется наш корабль и какой вектор. Например, только в Минской области несколько моногородов, которые завязаны исключительно на промышленные предприятия. Жодино, Солигорск. И, кстати говоря, малонаселенные пункты, агрогородки тоже завязаны на промышленные предприятия агропромышленного комплекса. Эти люди, связывая судьбу с этими малыми населенными пунктами, хотят видеть перспективы своего развития. Вот здесь, в студии, на этом логотипе уже главные слова были написаны – стабильность, спокойствие. Я бы добавил сюда еще слово справедливость. И это самое честное, что может государство предложить свои согражданам. И, собственно говоря, изменения в Конституцию, весь этот процесс – а это процесс, это не только документ. Это еще и референдум, электоральная активность на этом референдуме. Они ответят на вопрос, куда мы развиваемся. Вектор важен, потому что наше индустриальное развитие связано с нашим большим восточным соседом. Это и ресурсы сырьевые, и рынок сбыта, и, кстати говоря, технологии. Ведь у Запада нет уже сегодня монополистического некого влияния на технологии. Ведь и Китай, и Россия могут предложить аналогичные, а иногда лучшие технологии.