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Как нужно читать Конституцию, чтобы правильно понимать её статьи? Объяснил эксперт

27 декабря 2021 18:57
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Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.  

Алена Сырова, СТВ:  
Проводили масштабный социологический опрос. По всем показателям белорусов очень заботило то, чтобы в новой Конституции сохранились те самые социальные гарантии. Очевидно, что это важнейший базис. Но та формулировка, что гражданин в том числе несет ответственность, как раз таки подтверждает, что эта Конституция на вырост. Не слишком ли рано мы ее принимаем?  

Как нужно читать Конституцию, чтобы правильно понимать её статьи? Объяснил эксперт-1

Константин Сазон, начальник кафедры конституционного и международного права Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:  
Вряд ли рано. Принцип базовый взаимной ответственности государства и личности уже сформулирован и в действующей редакции Конституции в статье 2 части 2. Статья 2 открывается положениями о том, что человек, его права и свободы являются у нас высшей ценностью, а вот вторая часть это же статьи говорит о том, что человек ответственен перед государством за исполнение обязанностей, а государство ответственно перед человеком за создание условий для реализации этих прав и свобод.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
А чего тогда были бунты тунеядцев?  

Константин Сазон:  
Бунты тунеядцев связаны, на мой скромный взгляд, исключительно с вопросом понимания содержания прав и свобод, которые закреплены в Конституции. Они же не должны быть необоснованными, безграничными, беспредельными. Когда мы увидим запись в тексте Конституции с юридической точки зрения – запись в Конституции превращает словосочетания и предложения в правовую норму, в регулятор общественных отношений. И даже если это запись «каждый имеет право на…» – труд, образование, здравоохранение – это правовая норма, которая порождает в последующем определенные права и обязанности участников: человека, общности (объединения, политической партии), государства и граждан. В этом смысле когда мы говорим на вырост, или взаимная ответственность, мне очень понравилось одно из предложений – понравились многие предложения, которые уже внесены в проект Конституции – статья 21. Там провозглашается то, что Беларусь ставит перед собой цели обеспечить права и свободы. И там же добавляется часть, связанная с тем, что человек ответственен в том числе за реализацию прав и исполнение обязанностей. Здесь дорога с двусторонним движением. При реализации права нельзя исходить из позиции злоупотребления этим правом. Конституция, ее не только юридическое, но и гуманистическое, государственное значение заключается еще и в том, что она создает рамки, определяет формат и, самое главное, нормирует содержание права.  

Как нужно читать Конституцию, чтобы правильно понимать её статьи? Объяснил эксперт-4

Алена Сырова:  
Но Конституцию нельзя же слишком детализировать и все-все-все прописать.  

Константин Сазон:  
Конституция закрепляет базовые постулаты. Почему у нас статьи Конституции, особенно которые касаются прав и свобод, не считая разделов, посвященных государственным органам, получили дополнение, причем через вкрапления базовых сущностных терминов? Они же и так представляют собой несколько частей. Конституция, на мой взгляд, в этом и состоит ее предназначение, что она определяет конституционный смысл, содержание этого права. Но от себя добавлю: для каждого гражданина важно понимать дух, букву, смысл, значение Конституции. Но важно не забывать еще и о том, что порядок реализации каждого права, определяется – и в данном случае подчеркивается именно в Конституции, что это будет закон – парламентским актом. Когда человек выходит реализовывать свое право и его привлекают к ответственности, он говорит: почему, в Конституции же написано так? Он просто не до конца дочитал статью. И таких случаев предостаточно.  

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# Конституция # общество # Алена Сырова # Константин Сазон # Кирилл Казаков # Фотофакт

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