Как нужно читать Конституцию, чтобы правильно понимать её статьи? Объяснил эксперт

Алена Сырова, СТВ: Проводили масштабный социологический опрос. По всем показателям белорусов очень заботило то, чтобы в новой Конституции сохранились те самые социальные гарантии. Очевидно, что это важнейший базис. Но та формулировка, что гражданин в том числе несет ответственность, как раз таки подтверждает, что эта Конституция на вырост. Не слишком ли рано мы ее принимаем?

Константин Сазон, начальник кафедры конституционного и международного права Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:

Вряд ли рано. Принцип базовый взаимной ответственности государства и личности уже сформулирован и в действующей редакции Конституции в статье 2 части 2. Статья 2 открывается положениями о том, что человек, его права и свободы являются у нас высшей ценностью, а вот вторая часть это же статьи говорит о том, что человек ответственен перед государством за исполнение обязанностей, а государство ответственно перед человеком за создание условий для реализации этих прав и свобод.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А чего тогда были бунты тунеядцев?

Константин Сазон:

Бунты тунеядцев связаны, на мой скромный взгляд, исключительно с вопросом понимания содержания прав и свобод, которые закреплены в Конституции. Они же не должны быть необоснованными, безграничными, беспредельными. Когда мы увидим запись в тексте Конституции с юридической точки зрения – запись в Конституции превращает словосочетания и предложения в правовую норму, в регулятор общественных отношений. И даже если это запись «каждый имеет право на…» – труд, образование, здравоохранение – это правовая норма, которая порождает в последующем определенные права и обязанности участников: человека, общности (объединения, политической партии), государства и граждан. В этом смысле когда мы говорим на вырост, или взаимная ответственность, мне очень понравилось одно из предложений – понравились многие предложения, которые уже внесены в проект Конституции – статья 21. Там провозглашается то, что Беларусь ставит перед собой цели обеспечить права и свободы. И там же добавляется часть, связанная с тем, что человек ответственен в том числе за реализацию прав и исполнение обязанностей. Здесь дорога с двусторонним движением. При реализации права нельзя исходить из позиции злоупотребления этим правом. Конституция, ее не только юридическое, но и гуманистическое, государственное значение заключается еще и в том, что она создает рамки, определяет формат и, самое главное, нормирует содержание права.