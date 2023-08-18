Прямой эфир

Швед о готовности к началу учебного года: «Дети должны находиться в безопасных условиях»

18 августа 2023 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Неудовлетворительно. Такую оценку дал глава государства докладам министра образования и профильного вице-премьера о готовности сферы к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нет, речь не идет о том, что все глобально плохо, определенно есть позитивные тенденции. Но Александр Лукашенко не считает эффективными бойкие доклады о том, что все хорошо, когда есть реальные проблемы.

Швед о готовности к началу учебного года: «Дети должны находиться в безопасных условиях»-1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Дорожное движение, пожарная безопасность – установлены отдельные факты, когда школы не совсем готовы с этой точки зрения. В некоторых случае мы выявили, что выходы пожарные завалены хламом, огнетушители не в порядке и другие средства противопожарной безопасности. Поэтому нами приняты меры, чтобы к 1 сентября, безусловно, во всех школьных и дошкольных учреждениях те ведомства, которые за это отвечают, приняли меры. Дети должны находиться в безопасных условиях.

Читайте также:

«Все меры до сих пор не приняты». КГК о проблемных вопросах в сфере образования

Андрей Швед: прокуроры проверяют готовность школ, вопросы безопасности и соблюдения прав несовершеннолетних

Андрей Швед о малообеспеченных и детях-сиротах: «Их нужно защищать, и только государство может их защитить»

# Государственная политика в области образования # общество # Андрей Швед # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Швед: прокуроры проверяют готовность школ, вопросы безопасности и соблюдения прав несовершеннолетних
18 августа 2023 17:17

Андрей Швед: прокуроры проверяют готовность школ, вопросы безопасности и соблюдения прав несовершеннолетних

Лукашенко отозвал из отпуска премьер-министра из-за проблем с подготовкой к новому учебному году
18 августа 2023 17:16

Лукашенко отозвал из отпуска премьер-министра из-за проблем с подготовкой к новому учебному году

Каравай-фест «Бацькава булка» пройдёт в Свислочи 19 августа
18 августа 2023 17:11

Каравай-фест «Бацькава булка» пройдёт в Свислочи 19 августа