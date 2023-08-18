Швед о готовности к началу учебного года: «Дети должны находиться в безопасных условиях»

Новости Беларуси. Неудовлетворительно. Такую оценку дал глава государства докладам министра образования и профильного вице-премьера о готовности сферы к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нет, речь не идет о том, что все глобально плохо, определенно есть позитивные тенденции. Но Александр Лукашенко не считает эффективными бойкие доклады о том, что все хорошо, когда есть реальные проблемы.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Дорожное движение, пожарная безопасность – установлены отдельные факты, когда школы не совсем готовы с этой точки зрения. В некоторых случае мы выявили, что выходы пожарные завалены хламом, огнетушители не в порядке и другие средства противопожарной безопасности. Поэтому нами приняты меры, чтобы к 1 сентября, безусловно, во всех школьных и дошкольных учреждениях те ведомства, которые за это отвечают, приняли меры. Дети должны находиться в безопасных условиях.

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