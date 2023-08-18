Лукашенко отозвал из отпуска премьер-министра из-за проблем с подготовкой к новому учебному году

Новости Беларуси. Неудовлетворительно. Такую оценку дал глава государства докладам министра образования и профильного вице-премьера о готовности сферы к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нет, речь не идет о том, что все глобально плохо, определенно есть позитивные тенденции. Но Александр Лукашенко не считает эффективными бойкие доклады о том, что все хорошо, когда есть реальные проблемы.

Именно поэтому к разговору были приглашены и председатель КГК, и генпрокурор, и экс-министр Карпенко, который накануне возглавил общественно-консультативный совет по вопросам образования, и сенатор Старовойтова, ранее заместитель главы Минобра. В итоге в течение двух часов с подачи контролеров все же подняли целый пласт проблемных вопросов: недостаточное обеспечение безопасности детей, завышение цен на школьных базарах, отсутствие возможности подвоза учеников. В общем, ответственным есть над чем подумать и поработать. Президент обозначил жесткие дедлайны и условия. Тему продолжит Алена Сырова. Экватор августа – время бурной деятельности. Родители, дети, учителя, воспитатели – все готовятся к новому учебному году. В Беларуси за парты вновь сядут больше 1 миллиона жаждущих знаний, из них около 10 % пойдут в школу впервые.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Согласитесь, цифра для Беларуси внушительная. Готова ли система образования? Президент внимательно следит за ее работой. Да, в теории все отстроено и функционирует идеально.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Все учреждения образования проводят активную работу по подготовке к началу учебного года. Все мы живем в обществе и так или иначе если не сами сталкиваемся, то слышим от других о недостатках. То в садик не пробиться, то школьный класс слишком большой, то учебники не для людей. Вот только почему-то их руководители ведомств главе государства не спешат озвучивать. Именно поэтому добрую для министра образования традицию отрапортовать тет-а-тет о достижениях и о том, как все хорошо и схвачено, Александр Лукашенко нарушил, значительно расширив список участников совещания прямо накануне вечером. Читайте также: Лукашенко провел совещание по готовности системы образования к учебному году Президент Беларуси: надо сбалансировать ситуацию с загрузкой наших школ! Лукашенко: «Мы всякие вакханалии по поводу организации вступительной кампании должны закончить!»

Топ жалоб, как рассказали в Госконтроле, со стороны населения совпадает с тем, что чаще всего критикует Президент. Качество учебных пособий. Три десятилетия мы что-то пишем, меняем, насыщаем QR-кодами, картинками, интересными формулировками. А толку? Вместо того чтобы упростить изучение материала, получаем обратный эффект. С этим надо что-то делать. «Все меры до сих пор не приняты». КГК о проблемных вопросах в сфере образования. В итоге Президент поручил создать рабочую группу из тех, кто разбирается и сможет наконец раз и надолго создать качественное и грамотное учебное пособие. Оценить реальную ситуацию в учреждениях образования поручено Администрации Президента. Причем сделать это самым жестким и принципиальным образом. Александр Лукашенко ведь не раз предупреждал, что черпает информацию из разных источников. На все про все у контролеров и исполнителей неделя.