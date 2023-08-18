Лукашенко отозвал из отпуска премьер-министра из-за проблем с подготовкой к новому учебному году
Новости Беларуси. Неудовлетворительно. Такую оценку дал глава государства докладам министра образования и профильного вице-премьера о готовности сферы к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нет, речь не идет о том, что все глобально плохо, определенно есть позитивные тенденции. Но Александр Лукашенко не считает эффективными бойкие доклады о том, что все хорошо, когда есть реальные проблемы.
Именно поэтому к разговору были приглашены и председатель КГК, и генпрокурор, и экс-министр Карпенко, который накануне возглавил общественно-консультативный совет по вопросам образования, и сенатор Старовойтова, ранее заместитель главы Минобра.
В итоге в течение двух часов с подачи контролеров все же подняли целый пласт проблемных вопросов: недостаточное обеспечение безопасности детей, завышение цен на школьных базарах, отсутствие возможности подвоза учеников. В общем, ответственным есть над чем подумать и поработать. Президент обозначил жесткие дедлайны и условия.
Тему продолжит Алена Сырова.
Экватор августа – время бурной деятельности. Родители, дети, учителя, воспитатели – все готовятся к новому учебному году. В Беларуси за парты вновь сядут больше 1 миллиона жаждущих знаний, из них около 10 % пойдут в школу впервые.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Согласитесь, цифра для Беларуси внушительная.
Готова ли система образования? Президент внимательно следит за ее работой. Да, в теории все отстроено и функционирует идеально.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Все учреждения образования проводят активную работу по подготовке к началу учебного года.
Все мы живем в обществе и так или иначе если не сами сталкиваемся, то слышим от других о недостатках. То в садик не пробиться, то школьный класс слишком большой, то учебники не для людей. Вот только почему-то их руководители ведомств главе государства не спешат озвучивать. Именно поэтому добрую для министра образования традицию отрапортовать тет-а-тет о достижениях и о том, как все хорошо и схвачено, Александр Лукашенко нарушил, значительно расширив список участников совещания прямо накануне вечером.
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Топ жалоб, как рассказали в Госконтроле, со стороны населения совпадает с тем, что чаще всего критикует Президент. Качество учебных пособий. Три десятилетия мы что-то пишем, меняем, насыщаем QR-кодами, картинками, интересными формулировками. А толку? Вместо того чтобы упростить изучение материала, получаем обратный эффект. С этим надо что-то делать.
«Все меры до сих пор не приняты». КГК о проблемных вопросах в сфере образования.
В итоге Президент поручил создать рабочую группу из тех, кто разбирается и сможет наконец раз и надолго создать качественное и грамотное учебное пособие. Оценить реальную ситуацию в учреждениях образования поручено Администрации Президента. Причем сделать это самым жестким и принципиальным образом. Александр Лукашенко ведь не раз предупреждал, что черпает информацию из разных источников. На все про все у контролеров и исполнителей неделя.
Андрей Иванец:
Все это говорит о том, что самое пристальное внимание должны уделять специалисты системы образования, работающие непосредственно на местах, в ежедневном режиме, абсолютно без формального подхода к этим вопросам.
Не позднее 25 августа на базе правительства Президент поручил провести заседание и детально рассмотреть, разобрать все проблемные вопросы. Для этого из отпуска отзовут премьер-министра. Роману Головченко придется погрузиться в актуальные вопросы, а после, в первых числах сентября, все ответственные лица доложат о результатах лично Президенту. И что-то подсказывает: время проверки работ над ошибками прошло, впереди если не экзамен, то зачет. Или нет.