Каравай-фест «Бацькава булка» пройдёт в Свислочи 19 августа

Новости Беларуси. Праздник с ароматом свежего хлеба, детства и Родины. Уже завтра, 19 августа, в Свислочи пройдет каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы намерены совместить традиции и современность и обещают, что скучно точно не будет.

В 2023 году фестиваль предложит много оригинальных новинок. В центре внимания, конечно, та самая свислочская плетенка, приготовленная по старинному белорусскому рецепту, вкус которой высоко оценил глава государства. У каждого посетителя будет возможность отведать вкус этой булки. Профессиональные пекари страны посоревнуются, чей хлебобулочный шедевр лучше. На конкурс они готовят настоящие произведения искусства из теста, которые удивят даже самых взыскательных гостей.

А вот конкурс «Бацькава мiля» уже назвали самой хлебной эстафетой страны. И поскольку хлеб – наша сила, как раз ее продемонстрируют белорусские силачи – сдвинут с места 10-тонный автомобиль. Впервые устроят булка-байкер-шоу – обещают зрелищность. На каравай-фесте найдется место и для юмора, и для музыки, и для самых теплых чувств к нашей любимой Родине.

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:

Галоўнай ідэяй нашага цудоўнага фестывалю, які з’явіўся пасля візіту нашага Прэзідэнта ў Свіслач у 2021 годзе, і вынікам гэтага візіту стала з’яўленне гэтага свята, – гэта наш хлеб. І заўтра на адкрыцці мы будзем шукаць рэцэпт сямейнага хлеба. Як раз жнівень, заканчваецца ўборачная кампанія, нашы хлебаробы і ўсе тыя, хто любяць нашы карані, нашы традыцыі, якія знайшлі адлюстраванне ў народных рэцэптах, у прыгатаванні хлеба, караваяў, усе яны будуць прадстаўлены на каравай-фэсце. А ўсе нашы госці змогуць паспытаць, паспрабаваць зрабіць сваімі рукамі, прымаць удзел у майстар-класах. Прыходзьце да нас!