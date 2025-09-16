Президент вручил госнаграды накануне Дня народного единства. Большой репортаж из Дворца Независимости

Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла накануне Дня народного единства. Награды получили представители самых разных профессий: ученые, военные, педагоги, строители, артисты и спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В преддверии самого молодого праздника белорусской государственности весомые государственные награды – лучшим людям страны. Эти регалии отражают не только личное восхождение, но и развитие целой отрасли или даже сферы. Ведь в Беларуси награждают самых достойных и за высокие показатели. Даже за героизм. Поэтому среди награжденных некоторых нельзя снимать.

В едином дыхании и в едином порыве в зале государственных наград звучит композиция «Радзіма мая дарагая». Так всегда начинается церемония вручения государственных наград. Сегодня личный праздник для награжденцев в канун нашего общего Дня единства. Лукашенко: стирание искусственной границы в 1939-м – акт восстановления исторической справедливости. Подробности. Единство поколений. В зале самые молодые и уже заслуженные тренеры. Энергия будущего и мастодонты белорусской управленческой мысли. Те, кто стоял у истоков современной государственности. Генерал-майор и ректор двух вузов. Теперь профессор Академии управления Станислав Князев, можно сказать, инфлюенсер управленческих кадров Беларуси.

Станислав Князев, доктор юридических наук, профессор Академии управления при Президенте Беларуси:

Есть простая истина. Все, что делается в нашем мире, делается энергией конкретных людей. А эти люди должны прежде всего иметь хорошую профессиональную подготовку, чем и занимается Академия управления. Хорошие управленцы для любой страны очень важны. Прежде всего мы не погнались за Болонским процессом, потому что те подходы, которые он предлагает, неприемлемы для нашей страны. Мы не можем отдать молодое поколение кому-то. Мы должны его воспитывать сами на державных традициях.

Нация интеллектуалов начинается со школы. Школа – с учителя. Главная школа для учителей – столичный педагогический университет. Здесь «зумеров» превращают в современных Лобановичей. Первый проректор Центра силы белорусского учительства Светлана Коптева – заслуженный работник образования. Звание лишь подтвердило профессиональную репутацию.

Светлана Коптева, первый проректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Александр Григорьевич, сегодня миссия педагога – это особая миссия. Педагога, учителя, наставника. Смыслом нашей работы стали ваши слова. Патриота может воспитать только патриот. И мы должны работать так, чтобы достучаться до душ, сердец, умов нашей молодежи. А они у нас классные ребята, они молодцы. Я работаю с ними каждый день. У нас очень хорошая молодежь. У нас есть будущее.

Ордена и медали свидетельствуют, эти люди уже покорили свой профессиональный Эверест. Артист с большой буквы и с народной любовью, солист столичной филармонии Игорь Оловников и самый народный учитель, есть у нас такое звание, из Лиды. Все это сеятели нашей общей урожайной нивы. Про хлеборобов Президент скажет особо. Лукашенко вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер.

Немного в тени Дня единства профессиональный праздник лесников, но они никогда не остаются в стороне от сложностей, от устранения последствий буреломов до борьбы с пожарами. Владимир Косенков, директор Государственного лесохозяйственного учреждения «Кличевский лесхоз»:

И снег, и вьюга, и жара. Кто-то спрятался в тени, а нам нужно тушить лесной пожар или садить лес. Поэтому мы всегда на службе.

Во Дворце Независимости весь срез общества, и всех их объединяет отношение к труду и тем, кто рядом. Обычный пенсионер и настоящий полковник удостоены медали за спасенную жизнь. Зеркалом мирной жизни является строительная сфера. Строимся, значит, развиваемся. Наши районные центры становятся прекрасными благодаря рукам вот этих людей. Они держат их на пульсе развития экономики регионов.

Василий Лукьянчук, начальник УП «Пружанская ПМК-21»:

Мы – сельскохозяйственные строители, сельские строители, поэтому этим гордимся. И в основном строим фермы, склады, складские помещения, где-то дороги, все, что приходится. Жилье тоже вместе строим для населения.

Церемония торжественная, время нелегкое. Здесь те, для кого спасение жизни – будни. Люди в армейском дресс-коде и белых халатах. 60 лет без одного года в самой сложной из отраслевых наук – медицинской. Марьян Пристром. Он был первым среди коллег. Отец белорусской гериатрии.