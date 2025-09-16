Какой была жизнь Западной Беларуси в годы польской оккупации? Пообщались с очевидцем тех событий
Одним из символов независимости и стремления к миру в нашей стране стал День народного единства. 17 сентября 1939 года в истории Беларуси занимает особое место. С этой датой связано истинное торжество справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Красная армия начала освободительный поход на Запад. Но главной целью было не забрать чужое, а вернуть свое. 18 лет – срок по статье «Полонизация» был вынесен Западной Беларуси в результате Рижского мирного договора.
Это было действительно наказанием для белорусов, отрезанных границей буквально по-живому. Географически единые села оказались разделены, семьи – разлучены. Более того, политика, проводимая Польшей, оказалась настоящим геноцидом.
Но свидетели еще живы и дают исчерпывающие показания. Антон Чучвага пообщался с очевидцем тех событий.
Новая граница после подписания Рижского договора в 1921 году разделила буквально по-живому не только страну, но и белорусский народ. Противоположные берега реки Морочь стали недосягаемыми для жителей одноименных деревень. Только с одной стороны – западной, с другой – советской.
Антон Чучвага, корреспондент:
Именно здесь, по реке Случь, до 1939 года проходила советско-польская граница, которая разделила две братские деревни. С одной стороны – советская Морочь, с другой – западная. Мост до наших дней не сохранился. Его подорвали отступающие немцы. Одно из последних напоминаний о разделении белорусского народа кануло в небытие.
Польский оккупационный режим сломал тысячи судеб. Белорусский язык панами был объявлен вне закона. Преследовались белорусские газеты, закрывались национальные театры, школы. Классы стали полем борьбы. Уроки начинались не только с исполнения польского гимна, но и с унизительных ритуалов.
Виталий Иванов, директор Солигорского краеведческого музея:
Школы вводились на польском языке. Есть известный случай в нашем районе. Польская школа, в одной из деревень (она входила в территорию Польши) учительнице-полячке перед уроком каждый ученик должен был целовать руку.
Крестьяне были доведены до отчаяния. 80 % земель принадлежало польским помещикам, еще 12 – церкви. А то, что оставалось для местных, было худшее: болотистое, каменистое, едва пригодное для хлеба. Сеять на такой земле – значило бороться за каждый колос, за каждую горсть зерна.
Ева Ефимович, очевидец:
Поле было плохое. Батька то на рыбу ходил, то по грибы. Мать сама орала, бороновала, насевала жито.
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