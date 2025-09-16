Какой была жизнь Западной Беларуси в годы польской оккупации? Пообщались с очевидцем тех событий

Одним из символов независимости и стремления к миру в нашей стране стал День народного единства. 17 сентября 1939 года в истории Беларуси занимает особое место. С этой датой связано истинное торжество справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красная армия начала освободительный поход на Запад. Но главной целью было не забрать чужое, а вернуть свое. 18 лет – срок по статье «Полонизация» был вынесен Западной Беларуси в результате Рижского мирного договора.

Это было действительно наказанием для белорусов, отрезанных границей буквально по-живому. Географически единые села оказались разделены, семьи – разлучены. Более того, политика, проводимая Польшей, оказалась настоящим геноцидом.