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Андрей Швед о малообеспеченных и детях-сиротах: «Их нужно защищать, и только государство может их защитить»

18 августа 2023 16:40
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Новости Беларуси. Неудовлетворительно. Такую оценку дал глава государства докладам министра образования и профильного вице-премьера о готовности сферы к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нет, речь не идет о том, что все глобально плохо, определенно есть позитивные тенденции. Но Александр Лукашенко не считает эффективными бойкие доклады о том, что все хорошо, когда есть реальные проблемы.

Андрей Швед: прокуроры проверяют готовность школ, вопросы безопасности и соблюдения прав несовершеннолетних.

Андрей Швед о малообеспеченных и детях-сиротах: «Их нужно защищать, и только государство может их защитить»-1

Отдельно стоит остановиться на уязвимых слоях населения нашей страны. О тех, кто лишен опеки родных людей и кто нуждается в поддержке государства. Дети-сироты. Александр Лукашенко требует, чтобы они не то что в большинстве случаев были обеспечены, а вообще не было тех, у кого чего-то нет для полноценного учебного процесса. Как это сделать? Есть решение!

Андрей Швед о малообеспеченных и детях-сиротах: «Их нужно защищать, и только государство может их защитить»-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
В том числе предложено пересмотреть требования законодательства о том, чтобы дополнительно этим детям выделять необходимые реквизиты, которые в настоящее время не предусмотрены законом. Например, по медицинским показаниям: если ребеночку нужны очки, чтобы государство в том числе и этим или чем-то похожим обеспечило этих детей. Потому что их нужно защищать, и только государство может их защитить.

Швед о готовности к началу учебного года: «Дети должны находиться в безопасных условиях». Читайте здесь.

Андрей Швед о малообеспеченных и детях-сиротах: «Их нужно защищать, и только государство может их защитить»-7

Да и у тех, кто может самостоятельно обеспечить своих детей и подготовить к школе, есть нарекания, хотя на первый взгляд все ладненько.

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# Государственная политика в области образования # общество # Андрей Швед # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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