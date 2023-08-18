Андрей Швед о малообеспеченных и детях-сиротах: «Их нужно защищать, и только государство может их защитить»

Новости Беларуси. Неудовлетворительно. Такую оценку дал глава государства докладам министра образования и профильного вице-премьера о готовности сферы к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нет, речь не идет о том, что все глобально плохо, определенно есть позитивные тенденции. Но Александр Лукашенко не считает эффективными бойкие доклады о том, что все хорошо, когда есть реальные проблемы. Андрей Швед: прокуроры проверяют готовность школ, вопросы безопасности и соблюдения прав несовершеннолетних.

Отдельно стоит остановиться на уязвимых слоях населения нашей страны. О тех, кто лишен опеки родных людей и кто нуждается в поддержке государства. Дети-сироты. Александр Лукашенко требует, чтобы они не то что в большинстве случаев были обеспечены, а вообще не было тех, у кого чего-то нет для полноценного учебного процесса. Как это сделать? Есть решение!