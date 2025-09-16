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Наказание за нарушение правил использования беспилотников ужесточили в Беларуси

16 сентября 2025 17:36
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Депутаты приняли закон, который ужесточает наказание за повторное нарушение правил использования беспилотников. За ввоз на территорию страны, хранение, оборот, изготовление и эксплуатацию гражданских БПЛА депутаты предлагают установить уголовную ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наказание за нарушение правил использования беспилотников ужесточили в Беларуси-2

Юрий Марецкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
За нарушение Указа № 297 предусмотрена административная ответственность. За повторное нарушение в течение года – уголовная ответственность. Также предусматривается изменение в закон Республики Беларусь о воинской обязанности и воинской службе, где будет закреплена возможность призыва граждан на военную службу, которые уклонились от мероприятий призыва и в отношении которых возбуждено уголовное дело.

# Закон

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