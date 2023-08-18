«Все меры до сих пор не приняты». КГК о проблемных вопросах в сфере образования

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

В частности обсуждали вопрос подвоза учащихся. К сожалению, был ряд недостатков. Подвижки в этом вопросе, безусловно, есть. Однако все меры до сих пор не приняты, и мы обозначили пути решения этого вопроса. Вторая тема. Мы в преддверии 1 сентября, каждому нужно купить школьную форму и все остальное. Законодательно в этом вопросе порядок наведен, но, к сожалению, у нас есть желающие существенно завысить те цены, которые установлены. Последний случай – было завышение в 2,6 раза. Естественно, мы такие факты пресекаем и торговлю запрещаем. И это будет делаться повсеместно. Третий достаточно серьезный блок – учебники. Недавно провели прямую линию по теме учебников, к сожалению, много нареканий с точки зрения простоты, адекватности подаваемой информации. И главой государства поручено еще раз пересмотреть все учебники именно с этой точки зрения и к чему-то приходить.