«Все меры до сих пор не приняты». КГК о проблемных вопросах в сфере образования

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил профильным специалистам провести работу над ошибками в системе образования. 18 августа во Дворце Независимости состоялось совещание по вопросам подготовки к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко провел совещание по готовности системы образования к учебному году
Есть недоработки по части безопасности в учреждениях образования, включая пожарную. Их в ходе проверки выявила Генпрокуратура. Есть и претензии к работе по профилактике ДТП. В довесок и Комитет госконтроля выявил ряд других недопустимых недочетов.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
В частности обсуждали вопрос подвоза учащихся. К сожалению, был ряд недостатков. Подвижки в этом вопросе, безусловно, есть. Однако все меры до сих пор не приняты, и мы обозначили пути решения этого вопроса. Вторая тема. Мы в преддверии 1 сентября, каждому нужно купить школьную форму и все остальное. Законодательно в этом вопросе порядок наведен, но, к сожалению, у нас есть желающие существенно завысить те цены, которые установлены. Последний случай – было завышение в 2,6 раза. Естественно, мы такие факты пресекаем и торговлю запрещаем. И это будет делаться повсеместно. Третий достаточно серьезный блок – учебники. Недавно провели прямую линию по теме учебников, к сожалению, много нареканий с точки зрения простоты, адекватности подаваемой информации. И главой государства поручено еще раз пересмотреть все учебники именно с этой точки зрения и к чему-то приходить.
Критики на совещании звучало много. Интересовался Президент и вопросом дальнейшего совершенствования системы поступления в вузы. Главным требованием Александра Лукашенко было и остается справедливое отношение к каждому и обеспечение равных возможностей для обучения. Потому поручение Первого: вакханалию по поводу организации вступительной кампании необходимо закончить.