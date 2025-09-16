Лукашенко наградил Турчина орденом Отечества III степени

Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла накануне Дня народного единства. Награды получили представители самых разных профессий: ученые, военные, педагоги, строители, артисты и спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мирная Беларусь беспокоит амбициозных соседей. Видимо, не дает покоя наш геополитический авторитет, планомерное развитие в условиях санкций и даже дружелюбие в ответ на неджентльменское поведение. Президент сегодня дал четкий сигнал. Дипломатическое терпение на исходе. Лукашенко: Беларусь никого не стремится завоевать, но способна дать ответ любому агрессору. Читайте здесь. Сплоченная Беларусь – залог не только процветания, но и сохранения территориальной целостности. Чтобы нашу страну не разрывали на осколки, как это было раньше, есть научные решения прорывных военных технологий.

Александр Ильющенко, генеральный директор Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии:

Белорусские ученые, белорусская наука находятся на самом гребне сегодняшних необходимых разработок, в том числе и для целей специальной техники, специальных назначений. Сохранился и приумножается потенциал белорусских ученых, которые способны решать самые сложные задачи в области материалов, технологий, соответственно, производства сложных изделий. Именитому ученому и премьер-министру сегодня вручили ордена Отечества. Причем Александр Турчин, как отметил глава государства, получил свою награду за руководство центральным регионом.