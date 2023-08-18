Андрей Швед: прокуроры проверяют готовность школ, вопросы безопасности и соблюдения прав несовершеннолетних

Новости Беларуси. Неудовлетворительно. Такую оценку дал глава государства докладам министра образования и профильного вице-премьера о готовности сферы к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нет, речь не идет о том, что все глобально плохо, определенно есть позитивные тенденции. Но Александр Лукашенко не считает эффективными бойкие доклады о том, что все хорошо, когда есть реальные проблемы.
Швед о готовности к началу учебного года: «Дети должны находиться в безопасных условиях». Читайте здесь.
Для тех, кто размышляет о необходимости присутствия при обсуждении функционирования системы образования людей в погонах, ликбез от генпрокурора.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Вопросы соблюдения законодательства несовершеннолетних, в том числе в сфере образования, по поручению главы государства находятся на постоянном контроле в органах прокуратуры. Прокуроры постоянно проверяют в том числе готовность школ к началу нового учебного года, вопросы безопасности и вопросы соблюдения их прав. Сегодня мной доложено о выявленных недостатках, связанных с обеспеченностью детей-сирот, безопасности с точки зрения соблюдения правил и норм дорожного движения. Кроме того, доложено об отдельных аспектах профилактики преступности среди несовершеннолетних.
За каждой общей формулировкой – конкретные примеры и иногда вопиющие случаи.
Андрей Швед о малообеспеченных и детях-сиротах: «Их нужно защищать, и только государство может их защитить».