Андрей Швед: прокуроры проверяют готовность школ, вопросы безопасности и соблюдения прав несовершеннолетних

Новости Беларуси. Неудовлетворительно. Такую оценку дал глава государства докладам министра образования и профильного вице-премьера о готовности сферы к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нет, речь не идет о том, что все глобально плохо, определенно есть позитивные тенденции. Но Александр Лукашенко не считает эффективными бойкие доклады о том, что все хорошо, когда есть реальные проблемы.

Швед о готовности к началу учебного года: «Дети должны находиться в безопасных условиях». Читайте здесь.

Для тех, кто размышляет о необходимости присутствия при обсуждении функционирования системы образования людей в погонах, ликбез от генпрокурора.